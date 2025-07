Elmo, el popular personaje rojo de Plaza Sésamo y que actualmente cuenta con más de 650,000 seguidores en la plataforma X —antes Twitter—, publicó una serie de comentarios incendiarios, incluidas opiniones antisemitas y racistas y un mensaje grosero dirigido al presidente Donald Trump.

Sin embargo, la cuenta de Elmo fue hackeada, según Sesame Workshop, la organización sin fines de lucro detrás de Plaza Sésamo. Según declaró a Newsweek un portavoz, “la cuenta X de Elmo fue comprometida hoy por un hacker desconocido que publicó mensajes repugnantes, incluidas publicaciones antisemitas y racistas. Estamos trabajando para restaurar el control total de la cuenta”.

CONTEXTO PARA COMPRENDER LO QUE SE PUBLICÓ DESDE LA CUENTA DE ELMO EN X

Según el Informe sobre el Estado del Antisemitismo en Estados Unidos 2024 del Comité Judío Americano (AJC), el antisemitismo se ha vuelto tan común en Estados Unidos que 73 por ciento de los judíos estadounidenses se sienten menos seguros que hace un año, y el 90 por ciento dice que el antisemitismo ha aumentado en Estados Unidos después del ataque terrorista de Hamás de octubre de 2023 contra Israel.

En febrero, el rapero Kanye West generó críticas tras publicar una serie de comentarios antisemitas en X, elogiar a Adolfo Hitler y declararse “nazi”. Días después, volvió a ser criticado cuando su anuncio de Yeezy para el Super Bowl dirigía a los usuarios al sitio web de su marca, donde se podía comprar una camiseta con la imagen de una esvástica. Recientemente, a este rapero de 48 años —quien cambió legalmente su nombre a Ye en 2021— se le prohibió la entrada a Australia por su canción “Heil Hitler”.

Al momento de la publicación de este artículo, la cuenta de Elmo parece haber sido restaurada y los comentarios pirateados fueron eliminados.

La cadena de Plaza Sésamo, Public Broadcasting Service (PBS), fue noticia recientemente luego de la orden ejecutiva de mayo del presidente Donald Trump de detener la financiación a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), la organización sin fines de lucro que supervisa PBS y National Public Radio (NPR).

En un mensaje publicado en Truth Social la semana pasada, Trump presionó a los republicanos por su Proyecto de Ley de Rescisión.

TRUMP TRAE EN LA MIRA A PLAZA SÉSAMO

“Es muy importante que todos los republicanos se adhieran a mi Proyecto de Ley de Rescisión y, en particular, que desfinancien a la Corporación de Radiodifusión Pública (PBS y NPR), que es peor que CNN y MSDNC juntas. Cualquier republicano que vote para permitir que esta monstruosidad siga transmitiendo no tendrá mi apoyo ni respaldo. ¡Gracias por su atención a este asunto!”, escribió Trump.

La administración Trump ha criticado el contenido de PBS, argumentando que se centra demasiado en el género y la raza y promueve puntos de vista liberales. En mayo, la Casa Blanca declaró que “una estación de PBS presentó a la drag queen Lil Miss Hot Mess en un programa dirigido a niños de tres a ocho años”.

Entonces, ¿se acaba Plaza Sésamo? No, Plaza Sésamo no termina. Aunque los nuevos episodios ya no se podrán ver en Max, Netflix ha retomado el programa infantil de larga duración. Los episodios antiguos estarán disponibles en Max hasta 2027.

La directora ejecutiva de Sesame Workshop, Sherri Westin, dijo en un comunicado, según People: “Esta asociación público-privada única permitirá a Sesame Workshop llevar nuestro plan de estudios basado en investigaciones a niños pequeños de todo el mundo con el alcance global de Netflix, al tiempo que garantiza que los niños en las comunidades de todo Estados Unidos sigan teniendo acceso gratuito en la televisión pública al programa Plaza Sésamo, que aman”.

Tras la publicación en la cuenta de Elmo en X, el senador Mike Lee, republicano de Utah, publicó en la misma plataforma: “Estoy marcado para siempre… por @elmo. Palabras que nunca esperé pronunciar”.

El representante Jared Moskowitz, demócrata de Florida, en X: “Mira lo que pasa cuando desfinancias a PBS @elmo”. N

