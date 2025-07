Un incendio forestal que cobró fuerza durante el fin de semana arrasó más de 50 estructuras ubicadas en el Gran Cañón, entre ellas, una histórica cabaña del parque nacional estadounidense, informaron las autoridades.

Cientos de bomberos combaten por aire y tierra el incendio Dragón Bravo, que se desató el 4 de julio a causa de un rayo en las inmediaciones de este destino turístico de Arizona, en el suroeste de Estados Unidos.

El fuego consumió entre 50 y 80 estructuras, entre ellas una planta de tratamiento de agua y la Cabaña del Gran Cañón, reconstruida en los años 1930 tras ser devorada por un incendio y declarada monumento histórico en 1987.

Esta cabaña era el único alojamiento para los turistas que visitan el Rim, que se refiere a los bordes o márgenes del cañón, específicamente el Borde Sur (South Rim) y el Borde Norte (North Rim), según el despacho.

La respuesta federal al incendio que arde desde hace más de una semana desató cuestionamientos. La gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, demandó una investigación independiente sobre la forma en que el gobierno abordó este siniestro.

Una alerta de clima extremo está en vigencia para el Gran Cañón, con pronósticos que van desde los 41 hasta los 46 °C.

I am incredibly saddened by the destruction of the historic Grand Canyon Lodge, and my heart goes out to every person impacted by the Dragon Bravo Fire near the Grand Canyon’s North Rim.

Thank you to every firefighter and first responder taking action to combat the flames.

— Governor Katie Hobbs (@GovernorHobbs) July 14, 2025