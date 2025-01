Este miércoles, el Instituto Estatal Electoral (IEE) declaró, en sesión extraordinaria, el inicio del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes 2025, con el que la ciudadanía elegirá por voto directo a las personas que ocuparán las Magistraturas y Personas Juzgadoras de Primera Instancia.

Lo anterior, según lo estipulado en las reformas a la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y el Código Electoral del Estado de Aguascalientes, en donde se encomienda al IEE la realización de las diversas etapas del proceso electoral, desde la organización, el desarrollo, el cómputo de la elección y la declaración de validez.

En total, en la jornada de votación del 01 de junio de 2025 se elegirán 11 Magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), 5 Magistraturas que conformarán el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial, así como 49 Personas Juzgadoras de Primera Instancia en materia oral mercantil, penal, laboral, familiar, civil, mercantil tradicional, juzgados mixtos y adscritos al Centro de Justicia Auxiliar.

En su intervención, la Consejera Presidenta del IEE, Clara Beatriz Jiménez González, aseguró que los comicios para la renovación del Poder Judicial representarán un importante desafío, al ser la primera vez que la ciudadanía podrá elegir a las autoridades judiciales; no obstante, destacó la experiencia y profesionalismo de las autoridades electorales para desarrollar procesos apegados a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, definitividad, objetividad y equidad.

A su vez, la Consejera Electoral, Zayra Fabiola Loera Sandoval, invitó a la ciudadanía a participar de manera activa a través de su sufragio durante la jornada de votación o en la integración de los Consejos de Partido Judicial Electoral del IEE, de los órganos auxiliares o en las actividades de capacitación y observación electoral.

La Consejera Electoral, Hilda Yolanda Hermosillo Hernández, hizo referencia a las reformas legislativas federales y locales que fundamentan la elección judicial, subrayando también algunas de las novedades y particularidades que tendrán los comicios del 1° de junio, tales como el diseño de las boletas, la geografía electoral, debates y campañas electorales, entre otras. el principio constitucional de paridad de género, el cual deberá cumplirse tanto en las postulaciones de candidaturas como en la asignación de los cargos, lo que permitirá garantizar los derechos político-electorales de las mujeres.

En su mensaje, el Consejero Electoral, Javier Mojarro Rosas, comentó la complejidad que tendrá la organización y desarrollo de los comicios, por ser la primera vez que se realicen, así como por sus propias características, sin embargo, reiteró el compromiso del Instituto para fomentar el voto informado y la participación ciudadana.

En este sentido también se pronunció la Vocal Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), Brenda Castrejón Hernández, quien mencionó que se privilegiará la vinculación interinstitucional y la colaboración mediante alianzas estratégicas con diversos sectores de la sociedad para la difusión e información de las etapas del proceso electoral.

Por último, el Consejero Electoral, Francisco Antonio Rojas Choza, señaló la importancia de contar con la suficiencia presupuestal para realizar elecciones eficientes y con los estándares de calidad y confianza para la ciudadanía, por lo que deberá contarse con una cooperación permanente con los Poderes del Estado.

En otro punto del orden del día, se aprobó la emisión de la convocatoria para la ciudadanía interesada en participar como Observadora Electoral en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.

Las personas acreditadas en las tareas de observación electoral podrán estar presentes en los actos de preparación y desarrollo del proceso, así como la jornada electoral.

Quienes podrán inscribirse deberán ser ciudadanas o ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; no ser, ni haber sido parte de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de organización o partido político en los 3 años anteriores a la elección; no ser o haber sido persona candidata a puesto de elección popular en los 3 años anteriores a la elección; tomar un curso de capacitación (presencial o virtual); no ser persona operadora o servidora pública vinculada con programas sociales en el gobierno municipal, estatal o federal, así como no ser representante o militante de algún partido político.

La convocatoria completa podrá consultarse próximamente en la dirección: https://ieeags.mx/media/convocatorias/observador-electoral-2025/convocatoria.pdf y para mayores informes se proporciona el teléfono del IEE: 449-910-00-08, ext. 147. El periodo para recibir las solicitudes será del 08 de enero al 07 de mayo de 2025.