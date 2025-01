“Soy un luchador. Cada fibra de mi ser siempre me ha dicho que luche porque me importan profundamente los canadienses”, dijo. “Este país merece una verdadera opción en las próximas elecciones, y me ha quedado claro que, si tengo que pelear batallas internas, no puedo ser la mejor opción en esas elecciones“, declaró el político de 53 años.