El diputado José Trinidad Romo Marín, coordinador de la fracción parlamentaria “Por la Cuarta Transformación en Aguascalientes”, presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado que busca suspender temporalmente la patria potestad a padres que, por el consumo habitual de alcohol o sustancias ilícitas, pongan en riesgo el desarrollo integral de sus hijos.

La propuesta también plantea incorporar el concepto de crianza positiva como principio rector en el Código Civil del Estado. Este enfoque promueve el respeto mutuo, el diálogo y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, alineándose con compromisos internacionales y evidencias científicas sobre los beneficios de métodos educativos basados en el respeto y la comunicación asertiva.

Romo Marín aclaró que la intención no es castigar, sino prevenir, garantizando un entorno seguro y libre de violencia para los menores. “Esta propuesta busca proteger, no imponer; prevenir, no castigar. Es un compromiso con el futuro de nuestra infancia”, señaló el legislador.

La iniciativa responde a un compromiso de campaña y reconoce la labor de figuras como el profesor Faustino Quezada Chávez por su interés en promover el bienestar y la sana convivencia de los menores en la entidad.