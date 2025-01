El gobierno talibán en Afganistán ha emitido un controvertido decreto que prohíbe la instalación de ventanas en edificios residenciales para evitar que las mujeres sean vistas desde el exterior. La disposición, firmada por el líder Hibatullah Akhundzada y publicada en la red social X, aplica tanto a construcciones nuevas como existentes.

Según el portavoz Zabihullah Mujahid, las ventanas deben ser modificadas para impedir la visibilidad hacia espacios donde las mujeres puedan estar presentes.

Heather Barr, subdirectora interina de derechos de la mujer en Human Rights Watch, denunció: “Están impidiendo que las mujeres sean vistas. Están impidiendo que las mujeres vean el mundo”.

The Taliban’s leader, Hibatullah Akhundzada, has issued a directive banning the construction of windows in residential buildings that overlook neighboring homes, particularly those housing women.

But

Afghan women protesters are standing firm against the Taliban’s new decree,… pic.twitter.com/W8OxqLKYRZ

— Shabnam Khan Dawranشبنم خان دوران 🇦🇫 (@shabnamdawran) December 29, 2024