La gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo informó que en la explosión con pirotecnia en Valle de Santiago no se reportó lesionados, ni pérdidas humanas. Sin embargo, hizo un llamado a la población en general para evitar usar pirotecnia en las fiestas de fin de año.

El domingo por la tarde, después de las 18:00 horas, llegó un reporte al 911 de la explosión de cohetes en el tianguis sobre la carretera de Valle de Santiago a Huanímaro.

El hecho activó la atención de los cuerpos de seguridad en la zona. No se reportaron afectaciones humanas, únicamente tres locales quedaron en cenizas.

“También hemos hablado que uno de los elementos más importantes para cuidarnos tiene que ver con que cada uno de nosotros pongamos de nuestra parte. Y quiero pedirles que seamos muy conscientes con el tema de la pirotecnia y que estos accidentes que ocurren en estas fechas nos hagan conscientes de lo peligroso que es el manejo de la pirotecnia” mencionó la mandataria.

Explicó que en ocasiones se compran estas palomitas, cebollitas y lucecitas que parecen inofensivas, pero que al final no dejan de ser elementos, pues tienen fuego y no dejan de explotar.

“Hemos tenido algunos incidentes. Ayer justamente veíamos en Valle de Santiago que bendito sea Dios, no ocurrió la pérdida de vidas humanas, pero se dio una explosión de un polvorín también” dijo.

“Yo quiero pedirles que aprovechemos el año nuevo y lo hagamos en familia. Y no tengamos algo que lamentarnos, porque no solo no contaminamos el aire y generamos una mala calidad con el monóxido de carbono, sino que lastimamos a los animales”.

Recordó que la pirotecnia afecta a los animales, pero también a las personas con condición de autismo. Además de los accidentes que pueden ocasionar.