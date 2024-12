La Universidad Panamericana campus Aguascalientes fue sede del Congreso Internacional Educare+Educere, un espacio de encuentro, debate y discusión en torno a experiencias, investigaciones y buenas prácticas educativas encaminadas a la formación integral de los actuales y futuros docentes, pedagogos, psicopedagogos y profesionales vinculados al ámbito educativo.

En esta ocasión, esta edición del congreso realizado anualmente por iniciativa de la Red Iberoamericana de Formación del Profesorado (REDIAP), comunidad educativa internacional e interuniversitaria para la cooperación académica, a través de la cual se desarrollan acciones de formación docente continua, investigación educativa y divulgación científica, se llevó a cabo los días 2, 3 y 4 de diciembre en las instalaciones de la Universidad Panamericana, organizado por su Escuela de Pedagogía y Psicología, miembro fundador de esta Red.

El Programa del IV Congreso contempló distintas actividades, como la exposición de ponencias en distintos simposios alusivos a las líneas temáticas: Educación STEM, STEAM e Inteligencia Artificial en educación; Dirección de instituciones y competencias docentes para el siglo XXI; Metodologías emergentes en innovación y evaluación educativas; Educación y salud mental; ODS y competencias docentes; Salud mental y procesos de aprendizaje; Texto y discurso en la formación del profesorado; Filosofía de la Educación; Procesos de aprendizaje y necesidades educativas especiales; Gestión del talento humano y dirección de instituciones; ODS y educación para la igualdad, inclusión y derechos humanos y Formación y desarrollo docente.

También se presentaron los libros: “Educação, texto e discurso” y “Civic Contestartion in Global Education: Cases and Conversations in Educational Ethics, International Perspectives”, y se llevaron a cabo conferencias magistrales, una jornada pedagógica y una una mesa redonda en la que participaron expositores internacionales de alto nivel.

En las actividades, investigadores, profesores, estudiantes de pregrado y posgrado pudieron presentar avances de sus proyectos de investigación, experiencias educativas y buenas prácticas alusivas a distintas líneas temáticas que son relevantes para la red. Adicionalmente se celebró una Jornada Pedagógica sobre estudios de caso ligados a ética de la educación.

Este evento de gran relevancia académica representa un hito para la Universidad Panamericana, así como para el Estado de Aguascalientes, al albergar la participación de más de 160 estudiantes, profesores e investigadores de distintos países, como Brasil, España, Colombia, Estados Unidos y México, de distintas Universidades como la Universidad Rey Juan Carlos, Harvard, la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, la Universidad Federal de Río Grande del Norte, entre otras.