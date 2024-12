En vísperas de Nochebuena, el gobernador Esteban Villegas y su esposa, Marisol Rosso, llevaron un mensaje de esperanza a las familias más necesitadas, ofreciéndoles una Navidad especial con cenas y regalos para compartir en familia.

“Estar aquí con ustedes y traerles una cena para convivir en familia era muy importante para nosotros en este día tan especial,” expresó Marisol Rosso al compartir momentos con el señor Luis Alfonso, Doña Amada y María Guadalupe, escuchando sus historias de vida.

Durante el recorrido, el Gobernador y la Presidenta del DIF Estatal reafirmaron su compromiso de estar cerca de quienes más lo necesitan, especialmente en estas fechas tan significativas.

Cada hogar visitado recibió, además de una cena navideña y regalos, la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Tal es el caso de Luis Alfonso de la Cruz Ruiz, quien enfrenta problemas de ceguera y describió cómo este gesto le devolvió la esperanza.

“El Gobernador me reiteró su compromiso de apoyarme con mi invalidez total. Me siento respaldado, como si tuviera una muralla alta que me protege,” compartió emocionado. Para su esposa, Estela Ceniceros, el momento también fue significativo: “Estoy feliz porque al fin podré ponerme mis dientes, algo que anhelaba desde hace mucho tiempo. Esto es gracias al Gobernador y a la señora Marisol”.

Historias como la de Doña Amada Rentería Vargas, quien quedó viuda y no tenía recursos para una cena navideña, también destacaron: “No teníamos qué comer, pero ellos vinieron, nos trajeron despensa y me prometieron ayudar con un acta de nacimiento y mis dientes. Dios los bendiga por el favor que me hicieron,” comentó.

Por su parte, María Guadalupe Guerrero Campos agradeció el apoyo que recibió para que su hija pudiera continuar sus estudios en la universidad, gracias a una gestión directa del Gobernador con el Rector de la UJED.

“Queremos estar cerca de ustedes, resolver sus necesidades y desearles una Navidad llena de salud, felicidad y amor en familia”, aseguraron el Mandatario y su esposa.