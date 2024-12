El Juzgado Decimosegundo de Distrito suspendió definitivamente la no extinción del Fidesseg y sus recursos económicos no se destinen a la implementación.

Por medio de un comunicado, el Consejo Coordinador Empresarial de León recordó que fue el 23 de diciembre que se les informó y detallaron que el propósito del Decreto reclamado, de acuerdo con el amparo solicitado por el CCE de León es para la suspensión definitiva paraliza todos aquellos actos relacionados con la extinción del FIDESSEG, así como detiene el uso de los recursos para fines distintos a los contemplados para el Fideicomiso.

Aclararon que mientras dura el juicio y se emite la sentencia final.El Juzgado de Distrito también señaló que el FIDESSEG puede seguir operando en los términos que lo venía haciendo, al señalar:

“Cabe hacer la precisión que los efectos concedidos mediante la presente determinación no constituyen un obstáculo para que el funcionamiento y objeto del fideicomiso en cuestión sigan operando en los términos en que lo venían haciendo, dado que la suspensión tiene como efecto que no se ejecute la extinción del fideicomiso y que sus recursos no se destinen a la implementación del señalado Decreto”.

Los empresarios que integran el CCEL señalaron que la resolución del juez, es para que cumplan, en tiempo y forma, con los efectos dictados por el juez, evitando cualquier indicio de estrategias dilatorias que evidencian una falta de respeto al estado de derecho que nos rige.

“Al mismo tiempo, expresamos nuestro reconocimiento por la autonomía, neutralidad independencia y receptividad que hemos encontrado en el Juez y en su equipo profesional de colaboradores, ya que nos han permitido exponer el origen, propósito y destino de la aportación voluntaria que los empresarios acordamos con el entonces gobernador del estado en 2019”, exponen.

Recordaron que en el acuerdo, quedó claramente establecido y acordado que los recursos recaudados serán destinados a financiar obras, infraestructura, proyectos y acciones prioritarias en materia de Desarrollo Social y de Seguridad Pública, a través de las asociaciones civiles más comprometidas y en beneficio de las y los guanajuatenses más vulnerables de nuestro Estado.

“El esquema que se acordó fue el de un Fideicomiso denominado FIDESSEG, en la que han venido participando representantes del gobierno del Estado, así como de organizaciones civiles y empresariales” explicó.

Además, exigieron enérgicamente que cese, de inmediato, la campaña de coacción y de difamación cobarde e infundada que se ha desplegado contra asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones empresariales y de la sociedad civil, con el propósito de descalificar el propósito de quienes defendemos este modelo de responsabilidad social compartida, omitiendo aclarar que, en la autorización, supervisión y auditoría de cada peso asignado por el Fidesseg intervenían, de manera mayoritaria, los representantes del gobierno del estado.

Por último, queremos reiterar, una vez más, nuestra plena disposición para retomar el diálogo con la Gobernadora, con la plena certeza de que nuestra causa para atender de manera más eficaz y oportuna las necesidades apremiantes de los guanajuatenses más vulnerables.

“Nos requiere a todos de un trabajo comprometido y coordinado, aprovechando y perfeccionando el modelo de responsabilidad social compartida para que pueda seguir consolidando el compromiso de los empleadores, potenciando las capacidades de las asociaciones civiles, promoviendo la cultura de la solidaridad entre los guanajuatenses y multiplicando la cobertura y atención para revertir la grave problemática social y de seguridad que enfrentamos, ofreciendo mejores soluciones”.