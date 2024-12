Todos hemos oído de la “gripe”, una enfermedad respiratoria contagiosa, pero cuando se trata de tipos, subtipos y variantes, la también denominada influenza puede resultar algo confusa. En ese sentido, ¿a qué se refieren las autoridades sanitarias cuando hablan de la influenza A?

La influenza es un virus respiratorio común que se clasifica en cuatro tipos: A, B, C y D. El tipo C solo causa infecciones leves y no se cree que el tipo D infecte a los humanos.

Sin embargo, la gripe A y B pueden infectar a las personas y contribuir a las epidemias de gripe estacional; los meses de invierno durante los cuales hay una alta tasa de infección.

La gripe B afecta principalmente a los humanos, pero muta lentamente, por lo que es probable que las poblaciones tengan cierta inmunidad contra la infección. En cambio, la gripe A afecta a diversos animales, incluidas las aves y los seres humanos, y muta rápidamente. Esto significa que pueden surgir nuevas cepas que infecten a las personas y se propaguen de manera eficiente, sin tanta protección de nuestro sistema inmunológico. Por esta razón, la gripe A es el único tipo que causa pandemias.

Los científicos consideran que la influenza A es el virus de gripe más grave para los humanos, aunque resulta un tema de debate. Algunas pruebas sugieren que la influenza B podría ser igualmente peligrosa.

¿EN QUÉ SE DIFERENCIA DE LA GRIPE ESTACIONAL?

Cuando llega la temporada de gripe, son las variantes de influenza A y B las responsables de las enfermedades resultantes. La gripe A se divide en muchos subtipos definidos por las proteínas en la superficie de cada virus.

En concreto, hay 18 tipos posibles de una proteína llamada hemaglutinina (H) y 11 tipos de neuraminidasa (N); los subtipos de gripe se etiquetan dependiendo de cuáles de estas proteínas estén presentes. Por ejemplo, las cepas de influenza A que circulan predominantemente entre los humanos son H1N1 y H3N2, lo que significa que una contiene hemaglutinina 1 y neuraminidasa 1 y la otra contiene hemaglutinina 3 y neuraminidasa 2.

De acuerdo con autoridades sanitarias, la gripe aviar es otra versión de la gripe A. Su nombre científico completo es gripe aviar A(H5N1), por lo que contiene hemaglutinina 5 y neuraminidasa 1.

La gripe aviar afecta principalmente a las aves, como indica su nombre, pero se ha adaptado para infectar a las vacas y otras especies. Un contagio ocurre cuando un animal tiene contacto con otro animal de una especie distinta que está infectado con un virus, como la gripe aviar, y se enferma, pero no puede transmitir el virus a otro de su propia especie.

Por ejemplo, una persona que trabaja en una granja con pollos infectados puede enfermarse de gripe aviar, pero no transmitiría el virus a otra persona.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS DE LA INFLUENZA A?

Los síntomas de la gripe A varían de persona a persona y dependen del subtipo, pero generalmente consisten en tos, secreción o congestión nasal, estornudos, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolores corporales.

Las personas infectadas con gripe aviar también pueden sufrir conjuntivitis, una infección ocular a veces conocida como “ojo rosado”. En casos graves, la gripe puede provocar diarrea, náuseas, vómitos, mareos, dificultad para respirar, neumonía e incluso la muerte. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)