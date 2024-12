Los diputados locales de Aguascalientes recibieron un mes extra de salario como aguinaldo, de acuerdo con lo informado por el diputado panista Adán Valdivia López, presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado.

Aunque el legislador no precisó la cifra, este monto equivale a 73 mil pesos, que se suman a su sueldo mensual regular de la misma cantidad, resultando en un ingreso total de 146 mil pesos en diciembre.

Valdivia López explicó que el monto del aguinaldo es equivalente a 30 días de salario y se calculó de manera proporcional al tiempo laborado desde el inicio de la actual legislatura, que comenzó el 15 de septiembre. En el caso de quienes se reeligieron, precisó que se aplicaron cortes administrativos para calcular los montos de manera proporcional según los días efectivamente laborados.

Asimismo, el diputado aseguró que tanto los salarios como las prestaciones han permanecido constantes en comparación con legislaturas anteriores.

“Nosotros no tuvimos ningún aumento en ningún momento, ni con el tema del finiquito. No hubo finiquito para el tema de la pasada legislatura y no hubo temas extraordinarios, ni va a haber temas extraordinarios tampoco”, afirmó.