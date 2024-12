El gobierno municipal de Celaya ha despedido a 277 policías ex federales que estaban dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Para la baja, la administración ha gastado 19 millones de pesos, para la liquidación de ex funcionarios y ex policías federales, según explicó la oficial mayor, Mireya Villagómez Molina.

Del monto destinado, 13 millones fueron para el pago de los ex federales.

La funcionaria municipal detalló que las últimas bajas fueron de 19 policías y se sigue en las negociaciones del finiquito con cada ex elemento.

“Ya se ha negociado con ellos la entrega de los finiquitos. Estamos en trámite por cerrar con algunos, pero en todo se han convencido del cierre de ellos, han sido bajas por término de contrato, renuncia voluntaria y tenemos dos casos de defunciones” apuntó.

La Oficial Mayor relató que también destinaron 6 millones de pesos para la liquidación de 81 funcionarios administrativos de las diversas dependencias municipales en Celaya.

Además, explicó que hay personal administrativo y operativo cuyos contratos terminan el 31 de diciembre, por lo que deberán de analizarse para su posible renovación o proceso de finiquito.

“Se les va a pagar todo, se ha estado negociando con ellos, los términos de los cierres, se han hecho convenios para terminar la cuestión laboral”.

Villagómez Molina comentó que aún faltan 18 millones de pesos para pagar las demandas laborales de ex policías federales.

Cabe mencionar que al llegar la presente administración se contrató al despacho de abogados “Morales y Coronado” originario de León, para que se encargará de los procesos de finiquito de los policías ex federales.