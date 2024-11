El presidente municipal de Celaya, Juan Miguel Ramírez Sánchez, aseguró que no ha presentado denuncia de la presión y amenazas recibidas del crimen organizado para ocupar direcciones en la administración pública, pues no confía en la Fiscalía de Guanajuato.

En días pasados, el secretario de Gobierno Jorge Daniel Jiménez Lona exhortó al alcalde a presentar la denuncia formal para que se investigue a quienes le amenazaron. Hace una semana, Ramírez Sánchez dijo que fue presionado para que se infiltraran la delincuencia en las direcciones de Tesorería, Obra Pública y la Junta de Agua Municipal.

“No quiero ser grosero con la Gobernadora ni tampoco con el Secretario de Gobierno, pero desde siempre, nosotros no teníamos la confianza en la Fiscalía, no teníamos la confianza en la Seguridad Pública Estatal” aseguró.

El alcalde recordó que la desconfianza existe porque no se ha esclarecido el asesinato de su compañera Gisela Gaytán, ex candidata de Morena y también de Paola Quevedo.

Agregó que por eso nunca solicitó seguridad personal del gobierno estatal en su campaña electoral.

“Lo hicimos porque ellos (Fiscalía del Estado) hasta ahora no han dado respuesta al asesinato de Paola Quevedo, nuestra compañera del Comité Estatal de Morena y no han dado respuesta a la muerte de Gisela Gaytán”.

Incluso, señaló que para tener seguridad y confianza presentará todos los casos y denuncias hasta que llegue el nuevo titular de la Fiscalía General de Guanajuato.

“Hasta ese momento voltearemos la cara para darles a ellos las denuncias, ahora no porque me tienen que preguntar una serie de cosas y nosotros no sabemos dónde queda esa información, no sabemos cómo la podrán utilizar”.

Finalmente, aseguró que sí denunció el hecho ante autoridades federales y que en su gestión ha visto buena coordinación en materia de seguridad en el municipio.