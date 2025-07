La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, advirtió a la población sobre la presencia de falsos gestores que cobran por llenar documentos para el Registro Estatal de Víctimas y pidió no dejarse engañar, ya que todos los servicios de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) son completamente gratuitos.

“Es importante decir que no se requieren gestores, no se requieren terceras personas para acceder a este tipo de apoyos. No necesitan pagar los servicios de nadie ni generar alguna contribución de los apoyos que reciben otras personas para poder acceder. De manera directa pueden acercarse a la comisión”, señaló la mandataria durante su programa semanal Conectando con la Gente.

De acuerdo con datos oficiales, hasta el año 2024 se han registrado 5 mil 509 personas en el Registro Estatal de Víctimas: 2 mil 431 son víctimas directas, es decir, quienes han sido afectados por delitos como homicidio o desaparición, y 3 mil 078 víctimas indirectas, como familiares de las personas afectadas.

Por su parte, Jaime Rochín del Rincón, titular de la CEAIV, reiteró que cobrar por llenar formularios o contratos es un delito que debe ser denunciado.

Explicó que el registro es voluntario y representa la vía de entrada para acceder a medidas de ayuda, asistencia e incluso reparación integral.

“El registro es la puerta para poder acceder a distintas medidas de ayuda y asistencia, incluso en su momento para la reparación integral. No todas las personas que sufren un hecho victimizante desean registrarse, por lo tanto el registro contempla sólo a quienes lo solicitan voluntariamente”, puntualizó.

Las autoridades exhortaron a las víctimas o sus familiares a acudir directamente a la CEAIV y reportar cualquier intento de cobro indebido para evitar que personas externas lucren con el dolor ajeno.