La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) anunció la implementación de cámaras de videovigilancia en antros, bares, cantinas y salones de fiesta como parte del programa “Bar Seguro”, una medida de prevención de la violencia. Al respecto, el alcalde de la capital, Leonardo Montañez Castro, confirmó que esta propuesta será sometida al Cabildo para su aplicación en el municipio.

Montañez explicó que los establecimientos estarán obligados a adquirir sus propias cámaras, las cuales deberán cumplir con especificaciones técnicas que permitan su conexión al C4 y C5i para monitoreo en tiempo real. Para los nuevos permisos, este requisito se integrará en el Código Municipal, mientras que con los negocios ya establecidos se buscará llegar a acuerdos.

El alcalde señaló que aunque la inversión correrá a cargo de los empresarios, el municipio no descarta apoyarlos en casos excepcionales.

“Sería hablar con ellos para que sean quienes realicen la inversión. Sin embargo, nosotros no estamos cerrados, hay muchas cámaras que colocamos a petición de los vecinos en los programas de 4×4 y de Buen Orden. Creo que este no sería un problema, porque la tecnología ha avanzado tanto que incluso ya no son costosas”, añadió.