El director de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), Luis Ernesto Rojas Ávila, dijo que preparan un análisis la Secretaría de Economía Federal y de Guanajuato, para proyectar un panorama en caso de que Donald Trump incremente los aranceles en la proveeduría del sector automotriz, pues podría afectar otros sectores.

Guanajuato acumula el 22 por ciento de la producción automotriz del país, pues se ensamblaron en la entidad 757 mil 933 vehículos mientras que en el país se producen 3 millones 412 mil 955 autos.

“El mundo entero y por supuesto el bloque de T-MEC estamos atentos a todos los cambios que se vienen con Donald Trump en el mes de enero y la realidad es que hay mucha especialización, pero es importante recalcar que en campaña fue reiterativo con el tema de migrantes y la deportación, así como el levantamiento de muros”, detalló.

Explicó que desde el área de inteligencia de Cofoce han dado seguimiento y ven que definitivamente todos los reflectores se enfocan en el tema automotriz.

“Estados Unidos ve una amenaza muy fuerte con China y con las armadoras. Por lo que, van a endurecer las políticas de valor comercial y las zonas salariales.

“Nosotros vemos que va a continuar endureciendose y esto afecta al resto de las industrias, pues aunque es un misil que va dirigido, el problema es que cada vez más insumos son importados de Asia”.

Acortó que las industrias que no están en el sector automotriz pueden verse afectadas por el incremento de aranceles.

“Ahora estamos trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía federal y con la estatal para hacer un análisis para ver cómo impacta a los sectores”.

Dijo que el sector alimentos, sector muebles y vestir, no se verán afectados, pues a Estados Unidos no le interesa competir directamente.

“El hecho de que Donald Trump ponga un arancel vendría en un decremento del poder adquisitivo del consumidor promedio norteamericano. Y en pocas palabras, habrá un incremento en la inflación”.

Señaló que hay que tener una fecha muy presente que es junio de 2026, pues es la fecha de la renovación del T-MEC y sin duda Trump no perderá la oportunidad de utilizar esta fuerza para presionar al gobierno federal incluso para amagar con la aprobación de la reforma energética.

“La amenaza puede ser que no hay tratado sino hay reforma y no hay tratado sino cumples la migración, y tiene un elemento muy importante a la mitad de su administración donde puede presionar”.

Agregó que Canadá y Estados Unidos se han unido y obviamente la postura se maneja en materia arancelaria tendrá que ser revisada por el T-MEC, pues afecta los intereses de Estados Unidos.

Finalmente, señaló que son temas a los que tendrán que estar atentos, pero que hay cosas positivas y es que con Trump Estados Unidos pueda tener un crecimiento en los próximos años al dinamizar la economía.

“Y si Estados Unidos crece también México crece y vamos a estar muy atentos. La única constante es el cambio y se debe de identificar en qué sectores podemos competir para prepararnos para la renegación de 2026 y que la postura que se tome no afecte a mediano y largo plazo el desarrollo de la industria automotriz”, concluyó.

“La industria actual seguiría manteniéndose y estas posturas protegen que no venga competencia China, entonces las armadoras que están en Guanajuato, no tienen competencia directa y si la tuvieran; no llegaron a ensamble sino para construir el auto”.