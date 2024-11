Tras el anuncio de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Aguascalientes (SSPE) sobre la obligatoriedad para antros, bares y cantinas de cerrar a más tardar a las 3:00 a.m. en los once municipios, el alcalde de Aguascalientes, Leonardo Montañez Castro, informó que los negocios que no cumplan con esta medida enfrentarán multas que pueden llegar hasta los 200 mil pesos.

En entrevista, después de que la Dirección de Reglamentos confirmara la medida, Montañez detalló que las sanciones comenzarán en 5 mil pesos, pero podrían alcanzar los 200 mil pesos, dependiendo de la gravedad de la infracción. Añadió que, si persisten las faltas, se podría llegar a la clausura del negocio.

La aplicación de esta medida empezará este fin de semana, aunque no se ha determinado hasta cuándo se mantendrá, considerando las festividades de diciembre.

“Es un tema que iremos analizando en la mesa de seguridad. Hay una coordinación entre los presidentes municipales, los titulares de seguridad y la gobernadora”, afirmó.

Respecto a la falta de verificadores en la Dirección de Reglamentos, que actualmente cuenta con solo 60 personas, el alcalde indicó que se implementará tecnología para monitorear digitalmente el cumplimiento en estos establecimientos.