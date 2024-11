El conflicto entre Rusia y Ucrania lleva más de 31 meses en activo, por lo que las particularidades de este frente abierto producen distintas impresiones, y estas se incrementan cuando se menciona la posible participación de soldados de Corea del Norte sumado a su contacto con la tecnología convencional del mundo globalizado.



Entre las singularidades más puntuales que han destacado de este enfrentamiento militar aparece un video que ha circulado en redes sociales, en el que aparentemente muestra lo que hace un soldado norcoreano en Rusia durante su tiempo libre.

En el video que se ha difundido en un canal con propaganda ucraniana se muestra a un soldado norcoreano que estaría del lado de la Federación Rusa, mientras miraba a chicas bailando en redes sociales. Algo más parecido a un reto de baile que a cualquier indicio de contenido para adultos.

Aunque este clip no está verificado, que ha sido compartido en otros canales de redes sociales, muestra al soldado en su barraca viendo un video su celular. La difusión de este se dio luego de que Kiev aseguró que Pyongyang ha enviado cerca de 11,000 soldados a la región rusa de Kursk para sumarse a las tropas de Vladimir Putin, para enfrentarse contra las fuerzas ucranianas que realizaron una incursión en la región fronteriza el 6 de agosto.



Todavía no se descarta la posibilidad de que un tercer país se sume a la guerra iniciada por Putin igualmente genera preocupación, las dudas sobre el entrenamiento y las capacidades de las tropas norcoreanas, adicional a que no cuentan con dominio del idioma ruso.



¿QUÉ SE PUEDE VER EN EL INTERNET DE COREA DEL NORTE?



El consumo hipotético de redes sociales por parte de los norcoreanos en el frente de batalla resulta un escenario muy singular, puesto que la nación es una de las más aisladas en cuanto al acceso a la tecnología de comunicación, tanto al interior como al exterior.



Estas son las condiciones conocidas de la limitación del internet en Corea del Norte:



El acceso a internet en Corea del Norte está extremadamente restringido y controlado por el gobierno, según ha podido constatar Human Rights Watch de manera extraoficial. Aquí están algunas de las principales limitaciones, además de lo que es posible dentro de estos límites.

EN COREA DEL NORTE NO SE LLAMA INTERNET

El internet como lo conocemos en la mayoría de los países no está disponible para toda la población de esta nación asiática. En cambio, existe una red nacional llamada Kwangmyong, una intranet creada por el gobierno, que solo permite acceso a sitios nacionales aprobados por el régimen. Esta red permite a los ciudadanos acceder a recursos educativos y científicos, pero toda la información está controlada y censurada por el régimen y unas pocas élites. Para el uso de internet global son los funcionarios gubernamentales y extranjeros quienes pueden acceder, su uso es monitoreado estrictamente, detallan medios como The Diplomat y reportes de NK News.

¿HAY CELULARES INTELIGENTES EN COREA DEL NORTE?

Hay teléfonos inteligentes en Corea del Norte, pero están diseñados para funcionar exclusivamente dentro de la red local y no permiten conexiones directas a internet. Los teléfonos permiten funciones limitadas como llamadas y mensajes de texto, y en algunos casos, acceso a aplicaciones controladas y supervisadas, como lectores de noticias o aplicaciones educativas aprobadas.

La marca de teléfonos inteligentes nacionales, como el Arirang, utiliza tecnología similar a la de otros teléfonos inteligentes, pero su funcionalidad está estrictamente limitada y controlada. Olvídate de que tengas Instagram, TikTok, X (antes Twitter), o Facebook.

Por lo que toda la actividad en el internet norcoreano “Kwangmyong” y en cualquier red de telecomunicaciones es monitoreada de forma muy minuciosa. El régimen aplica una censura rígida y emplea técnicas de vigilancia masiva para prevenir cualquier disidencia o acceso a información no aprobada. Esto implica que incluso si los ciudadanos tienen dispositivos inteligentes, no pueden usarlos para acceder a información externa o contactar personas fuera del país .

Solo algunas universidades y centros de investigación en Corea del Norte tienen acceso limitado a una forma restringida de internet global para fines educativos y de investigación científica, esto se tiene que llevar a cabo con la supervisión de los órganos censores.

Los usuarios norcoreanos pueden acceder a una versión sumamente limitada de los servicios en línea en la intranet, pero con contenido cuidadosamente seleccionado y sin interacción con plataformas globales.

Todo esto nos pone en una perspectiva compleja respecto a la participación de efectivos del lejano oriente en una guerra en otra frontera rusa y de los aspectos de la vida cotidiana de los norcoreanos. N



Newsweek en Español te recomienda también estas notas: