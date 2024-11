Con el objetivo de apoyar a las y los jóvenes, la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de Becas de Transporte Público a 2 mil 500 estudiantes de preparatoria y universidad, lo que permitirá a los beneficiarios trasladarse con mayor facilidad a sus lugares de estudio.

“Quiero que no tengan barreras para alcanzar sus metas, por eso, impulsamos estas becas y otros programas. Cuenten conmigo, con una aliada para que conquisten no solo Aguascalientes, sino todo el mundo; no se rindan, sigan adelante con esfuerzo y dedicación”, les dijo Tere Jiménez a las y los estudiantes.