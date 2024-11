El 60 por ciento de los donadores de órganos en Guanajuato son personas que fallecieron en un accidente automovilístico, así lo expuso Rodrigo López Falcony, director del Centro Estatal de Trasplantes.

En lo que va del año, el Centro adscrito a la Secretaría de Salud ha realizado 100 trasplantes de donadores, lo que representa 300 órganos que vuelven a dar vida. El funcionario estatal reconoció que 20 de estos donadores fueron asesinados en actos de violencia, y sus familias decidieron donar sus órganos.

De los 300 órganos trasplantados son dos corazones, 20 hígados y el resto son riñones, córneas y huesos. López Falcony recordó que el número de donadores de este año ya superó el de 2023 que eran 87.

“Afortunadamente este año llegamos a 100 donaciones y esto se debe a que 100 familias deciden trascender y donar los órganos de sus seres queridos. Ya se rebasó el número de donaciones del año pasado, pues cerramos con 87 donaciones” dio a conocer.

El director recordó que el número más alto de donaciones en la entidad fue en 2019 con 104 donadores.

“Estoy convencido de que veremos muestras de altruismo y de la solidaridad de las familias. Y vamos a rebasar estos 104 donadores”.

Rodrigo López Falcony detalló que el órgano que más se requiere y se dona es el riñón, pues se tiene una lista de espera de mil 600 pacientes que buscan un riñón y 40 que esperan unas córneas.

“Se abatió la lista de espera en córnea, pues no duran más de un año esperando el trasplante. Sin embargo, ahora el problema es el riñón, pues es una enfermedad que avanza a pasos agigantados. En promedio al mes ingresa a la lista de espera de 10 a 15 pacientes. Y a este grado no podremos trasplantarlos a todos. Por lo cual, es importante la prevención y es importante no entrar a la lista de espera”.

El funcionario estatal aseguró que Guanajuato es de las entidades con más donadores en el país, sólo por debajo de la Ciudad de México.

“Aún así hay una lista de mil 700 personas esperando un órgano”, concluyó.