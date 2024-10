OpenAI anunció este jueves 31 de octubre que lanzará un buscador web como extensión de su ChatGPT, el sistema de inteligencia artificial (IA) generativa que desarrolló, y competirá así con Google, referencia en este rubro.

A diferencia de ChatGPT, que funciona con base en una cantidad finita de datos acumulados, ChatGPT Search, el nuevo servicio de OpenAI, buscará elementos en línea para responder a las demandas de los usuarios. Con esta actualización de ChatGPT, se podrá obtener rápida y oportunamente respuestas, con enlaces a fuentes relevantes en internet.

Este cambio permite a OpenAI ofrecer información en tiempo real, algo que ChatGPT no podía hacer hasta ahora. Entre los datos que podrán buscarse destacan los pronósticos del tiempo, cotizaciones de acciones, resultados deportivos y noticias de último minuto, explicó la compañía. Algunos ejemplos mostrados en el sitio de OpenAI se parecen mucho a los resultados obtenidos con Google o Google Maps, por ejemplo.

Desde su lanzamiento, los llamados “chatbots” como ChatGPT tenían la limitante de no ofrecer respuestas necesariamente actualizadas, pero el objetivo ya cambió.

“Colaboramos ampliamente con la industria de las noticias y escuchamos atentamente los comentarios de nuestros socios editoriales globales, incluidos Associated Press, Axel Springer, Condé Nast, Dotdash Meredith, Financial Times, GEDI, Hearst, Le Monde, News Corp, Prisa (El País), Reuters, The Atlantic, Time y Vox Media”, agregó OpenAI.