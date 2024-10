El gobierno del estado de Durango anunció una nueva estrategia de seguridad que implica la detención de vehículos sin placas y con altos niveles de polarizado. Esteban Villegas Villarreal, gobernador de la entidad, informó que la medida se ha solicitado a la Secretaría de Seguridad Pública para poder ser ejecutada a través del Mando Único.

También se aplicará a motociclistas sin casco, motocicletas que generen sospechas, y vehículos con placas clonadas o sin regularización.

Tomando en cuenta el contexto de seguridad que se registra en otras regiones del país, destacó la importancia de estas acciones preventivas y pidió paciencia a los ciudadanos, ya que algunas familias podrían ser detenidas, por no contar con placas o tener el polarizado en sus vehículos,sin estar relacionadas con actividades ilícitas.

El gobernador explicó que es una medida necesaria para preservar los niveles de seguridad que actualmente tiene la entidad.

Adicionalmente, adelantó que en 2025 se llevará a cabo un proceso de replaqueo obligatorio, señalando que no habrá excepciones para los ciudadanos que no cumplan con esta norma. A partir del inicio del próximo año, quienes no hayan realizado el replaqueo serán detenidos, ya que no se puede garantizar la autenticidad de las placas.

La estrategia también incluirá la regularización de los denominados vehículos “chocolatos”, con el fin de evitar que circulen con placas clonadas o no registradas, lo cual representa un riesgo de seguridad.

También revisarán placas de los “chocolatos” y taxis

Respecto a esto, el secretario general de Gobierno, Héctor Vela Valenzuela, informó que se implementarán operativos para garantizar que los vehículos americanos sin placas no circulen en Durango.

Esta acción se realizará en coordinación con el gobierno municipal y la Policía Estatal, con el objetivo de evitar que estos vehículos no identificados sean utilizados para actividades ilícitas.

Vela Valenzuela enfatizó que los operativos también estarán dirigidos a los taxis que no cuenten con placas actualizadas. Mencionó que aún circulan vehículos de transporte público con las “placas azules”, que ya debieron haber sido reemplazadas hace dos años.

El funcionario reconoció que estas medidas podrían generar incomodidad entre concesionarios y taxistas, pero reiteró que el principal objetivo es la seguridad pública.

Newsweek te recomienda continuar leyendo:Conoce “DuranIA”, el proyecto de inteligencia artificial en Durango