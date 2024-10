La Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado se encuentra revisando las cuentas públicas correspondientes al 2024. Rocío Rebollo Mendoza, diputada presidenta de la comisión, adelantó que se ha encontrado, principal problemática, mucha falta de control interno en los ayuntamientos.

Por esto, dijo que es necesario fortalecer la cultura del contralor, quién debe estar coadyuvando los directores de finanzas y Obras Públicas así como a las o los presidentes municipales, para que tengan la documentación en orden y comprobada.

“Son varios los que tienen el problema, hay de descontroles a descontroles, algunos si realmente traen un faltante importante de documentación comprobatoria, le impide que tengan una calificación positiva”, señaló.

Puntualizó que no han encontrado obras que no existen, pero sí obras que no están concluidas, que se quedaron el 60 por ciento y no tuvieron más avance para llegar a su término. También dijo que han encontrado que se realizan retiros de caja, sin tener la precaución de comprobar en qué y para qué se utilizó ese dinero, esto, indicó, ocurre principalmente en municipios pequeños.

La votación de las cuentas públicas llegará al pleno del Poder Legislativo en los próximos días, tras haber concluido los procesos de comparecencia de los secretarios estatales y organismos autónomos.

