La madrugada del domingo 13 de octubre, 2 personas fueron asesinadas en las inmediaciones de un bar ubicado al poniente de la ciudad de Aguascalientes. Entre los finados, se encontraba un elemento de la Policía Ministerial, un hombre de 30 años que formaba parte de una célula enfocada en la investigación de delitos de alto impacto.

Jesús Figueroa Ortega, titular de la Fiscalía Estatal, narró que se dio una discusión entre dos grupos al interior del bar; presuntamente, un ex agente solicitó la presencia del ministerial al sospechar comportamientos delictivos de un grupo. Una vez en el lugar, se dio el homicidio. Respecto al otro civil muerto, preliminarmente se habla de que sería un “daño colateral”.

“El agente llega al lugar, no tiene algún contacto con el grupo de personas donde estaba el atacante. Él se queda a unos metros del lugar; después se encuentra con uno de los de este grupo y a los primeros segundos, 10 como máximo, sale el atacante, llega y le dispara a menos de un metro de distancia” detalló.

El fiscal no descarta que los involucrados, entre quienes ya se detuvo a un sospechoso, pertenezcan al crimen organizado. Descartó que el ataque se haya dado debido a alguna investigación, a alguna traición del ex elemento que lo llamó, un ataque dirigido o incluso la participación en una riña.

“No podemos establecer que sea una riña porque llegan directamente y le disparan, eso no es una riña. Los agresores estaban en el interior, cuando el ministerial llega, se ve que platica con un grupo de personas, después, afuera del lugar, con quien creemos que era parte del grupo del agresor, y después se da el ataque. Él no saca ni su arma, no golpea ni hace algo en defensa” agregó.