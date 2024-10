El presidente nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, rechazó que León sea la ciudad con más pobreza de México pues aseveró que los estados del sur del país padecen de mayores niveles de marginación. Al contrario, consideró que tanto León como Guanajuato son modelos de desarrollo a nivel nacional.

El pasado 8 de octubre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que la Secretaría de Gobernación ayudará en Guanajuato para que las zonas con mayor índice delictivo, junto con la Secretaría del Trabajo, y otras secretarías, apoyen a la población y poder ampliar las capacidades para rescatar a las y los jóvenes de grupos delincuenciales, de la violencia o de las adicciones.

“Guanajuato es, por mucho, el estado con el mayor número de homicidios, pero es también el estado con más jóvenes con adicciones, León, Guanajuato es, increíblemente, el municipio con mayor número de pobres en el país”, sostuvo en el marco de los hechos de violencia que ocurrieron en el estado.

Advirtió que el salario medio en Guanajuato es menor al salario mínimo, “evidentemente hay un modelo de desarrollo que fracasó, entonces, qué vamos a hacer, vamos a apoyar, una parte ya la venía haciendo el gobierno del Presidente López Obrador, pero nosotros vamos a fortalecer esta parte de atención a las causas”.

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en Guanajuato existen 203 mil personas en situación de pobreza extrema, la mitad de esta población se concentró en 173 municipios, de los cuales 117 pertenecen a zonas metropolitanas.. En tanto, León es la ciudad con mayor número absoluto de pobres en México en 2020, al superar las 800 mil personas.

“Yo tengo una opinión muy diferente en las estadísticas no dicen que el león es una de las ciudades más pobres… no sé a qué variable se refiriera pero cuando ves los datos oficiales León no es de las ciudades más pobres encontramos la pobreza mucho más en el sur sureste del país”, señaló al respecto Medina Mora.

Dijo que en León ven a la ciudad más importante del estado en donde hay desarrollo y han sabido, dijo, tener un menejo adecuado del agua.

“Nada más volteen a ver cómo están estados como Chiapas, como Oaxaca, donde tenemos que ayudar a Guerrero (…) Guanajuato ha tenido la virtud de darle continuidad a los proyectos sexenio tras sexenio, eso no se ve comúnmente en otros estados aún cuando repite el mismo partido”, aseveró.

Dijo que la continuidad es lo más valioso que ha podido construir Guanajuato, sin el apoyo del gobierno federal,

“Claro que es algo que logran ustedes que en la colaboración del gobierno estatal con los organismos empresariales con el sector académico, con la ciudadanía me parece un mejor modelo porque es más sólido”.

Sostuvo que simplemente albergar eventos como la Hannover Messe que es un evento de calidad mundial que ya quisieran muchos estados tener, además de sitios como el puerto interior es una práctica lograda con continuidad en las políticas de desarrollo.

“Guanajuato tiene ahora, sí que un es un ejemplo de continuidad en el desarrollo y eso es algo que tienen ustedes que exigirle a los gobiernos que cada que haya un cambio de gobierno, pues se le dé continuidad precisamente estas buenas prácticas”, sostuvo.