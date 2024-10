Milton se intensificó a un poderoso huracán de categoría 5 este lunes 7 de octubre, después de haberse fortalecido rápidamente de una categoría 2 en solo unas pocas horas, pero ¿este tipo de huracanes podría llegar a la categoría 6?

Las velocidades del viento, indican los expertos, provocarán condiciones “extremadamente peligrosas” y “amenazas para la vida” cuando toque Milton tierra en Florida este miércoles. La 5 es la categoría más alta en este momento, pero muchos expertos han sugerido que a medida que los huracanes se hacen más poderosos debido al cambio climático, es posible que se tenga que expandir a una categoría 6.

Los huracanes se clasifican utilizando la Escala de Viento de Huracanes Saffir-Simpson, que los clasifica en función de sus velocidades de viento sostenidas y del daño potencial que estos vientos pueden causar. La escala tiene cinco categorías, que van desde la Categoría 1 hasta la Categoría 5, aumentando en velocidad del viento y potencial de destrucción.

Los huracanes de categoría 1: 119 – 152 kilómetros por hora; categoría 2: 152 – 177 kilómetros por hora; categoría 3: 178 – 208 kilómetros por hora, categoría 4: 209 – 251 kilómetros por hora y categoría 5: 252 kilómetros por hora o más.

EL PRÓXIMO DÍGITO EN LA ESCALA

Un estudio publicado por los meteorólogos del Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en febrero de este año propuso que se necesita una nueva Categoría 6 para los huracanes que alcanzan velocidades de viento de 252 kilómetros por hora o más.

Según el documento, las tormentas de categoría 5 se han vuelto cada vez más comunes en los últimos años, con cinco de las tormentas entre 1980 y 2021 alcanzando velocidades del viento que las clasificarían como categoría 6 bajo este marco sugerido.

“De los 197 [ciclones tropicales] que se clasificaron como categoría 5 durante el período de 42 [años] de 1980 a 2021, que comprende el período de mayor calidad y datos más consistentes, la mitad de ellos ocurrieron en los últimos 17 años del período. Cinco de esas tormentas superaron nuestra hipotética categoría 6 y todas estas ocurrieron en los últimos 9 años del registro”, escribieron los investigadores en el artículo.

“La más intensa de estas hipotéticas tormentas de categoría 6, Patricia, ocurrió en el Pacífico Oriental, tocando tierra en Jalisco, México, como una tormenta de categoría 4. Las tormentas restantes de categoría 6 ocurrieron en el Pacífico Occidental”.

Patricia, que golpeó en octubre de 2015, alcanzó velocidades de viento de 348 kilómetros por hora, mientras que los otros cuatro tifones del Pacífico occidental alcanzaron 313 kilómetros por hora. Los investigadores señalan que la posibilidad de que las tormentas alcancen la intensidad de la categoría 6 se ha “duplicado con creces” desde 1979.

Ali Sarhadi, profesor asistente del Instituto de Tecnología de Georgia, dijo a Newsweek: “Hay un fuerte acuerdo en que es probable que la frecuencia e intensidad de los principales ciclones tropicales (Categoría 3 y superior) aumenten como resultado del cambio climático.

LA CATEGORÍA 6 CREARÁ CONCIENCIA SOBRE LOS PELIGROS DE LOS HURACANES

“Esto es impulsado por el aumento de las temperaturas oceánicas, que proporcionan más energía térmica para alimentar a los ciclones tropicales, y el aumento de la capacidad de una atmósfera más cálida para mantener la humedad, lo que lleva a lluvias más pesadas durante la toque de estas tormentas”.

Los autores del documento sugirieron que una categoría 6 “crearía conciencia sobre los peligros del mayor riesgo de TC importantes [ciclones tropicales] debido al calentamiento global”. Otros expertos están de acuerdo en que podría ser necesaria una categoría 6 para comunicar completamente al público la escala del peligro de una tormenta inminente.

“Creo que lo que realmente queremos que la gente haga es tomar en serio cualquier huracán, independientemente de la categoría”, dijo anteriormente a Newsweek Kelly Godsey, hidróloga de servicio senior y meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee, Florida.

“Sabes, el nicho de una categoría 6 ciertamente llama la atención de la gente. Lo que siempre respondería como parte del Servicio Meteorológico Nacional es que, ya sabes, los huracanes son más que solo la velocidad del viento”.

Sin embargo, no todos los expertos están de acuerdo en que se necesita una clasificación de categoría 6. Liz Ritchie-Tyo, profesora de ciencias atmosféricas en la Universidad Monash de Australia, escribió en un ensayo para el sitio web de The Conversation: “Basado en el entendimiento de que los vientos en la categoría 5 y superiores conducen a resultados catastróficos, es difícil ver cómo agregar una categoría 6 ayudaría al público. Si una categoría 5 significa ‘esperar consecuencias catastróficas’, ¿qué significaría la Categoría 6?”

Algunos también sugieren que se necesita una escala completamente nueva, que también incluya los posibles impactos de las lluvias y las marejadas ciclónicas.

LOS IMPACTOS CLAVE DE LOS HURACANES

“La escala, por un lado, no tiene en cuenta los impactos clave de los huracanes que no sean los fuertes vientos. De hecho, la mayoría de las muertes relacionadas con los huracanes se deben a la marejada ciclónica (50 por ciento) y las inundaciones (27 por ciento). Esto último no tiene límites”, escribió Michael Mann, profesor del Departamento de Ciencias de la Tierra y Ambientales de la Universidad de Pensilvania, en un documento de comentarios de seguimiento en respuesta al artículo original de PNAS.

“Las tasas de precipitaciones, y el daño y peligro por inundaciones, aumentan exponencialmente con el aumento de las temperaturas. La primera es una función complicada de un clima cambiante, ya que la marejada ciclónica depende no solo de la velocidad del viento, sino también del tamaño de la tormenta y la velocidad de progreso hacia adelante”, agregó Mann. La escala actual de los huracanes no parece que vaya a cambiar pronto.

Milton ahora se considera la quinta tormenta más poderosa jamás vista en el Atlántico. “No tengo palabras para describirte meteorológicamente el ojo pequeño y la intensidad de las tormentas. Este es ahora el [5o] huracán más fuerte jamás registrado por la presión en este lado del mundo. El ojo es pequeño con casi 6.116 kilómetros. Este huracán se está acercando al límite matemático de lo que la atmósfera de la Tierra sobre esta agua del océano puede producir”, publicó Noah Bergren, meteorólogo de FOX35Orlando, a X.

El Centro Nacional de Huracanes advierte: “Se espera que Milton crezca en tamaño y siga siendo un huracán extremadamente peligroso cuando se acerque a la costa oeste de Florida este miércoles”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

