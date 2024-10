Un grupo de científicos de la Universidad de Southampton afirma haber logrado un “éxito pionero” en el desarrollo de medicamentos (tratamiento) para tratar la enfermedad de Alzheimer. En un estudio publicado en la revista Alzheimer´s & Dementia, un equipo de investigadores informó sobre el desarrollo de un nuevo compuesto que, según ellos, es un candidato prometedor en la búsqueda de nuevas terapias para enfermedades neurodegenerativas.

El compuesto, llamado RI-AG03, es un nuevo inhibidor peptídico, una cadena corta de aminoácidos diseñada para bloquear la actividad de proteínas específicas. En modelos de mosca de la fruta y experimentos de laboratorio con células derivadas de humanos, el equipo demostró que el RI-AG03 era eficaz para prevenir la aglomeración dañina de las proteínas tau, que está vinculada a la neurodegeneración en dos “puntos críticos” particulares.

Es importante señalar el carácter preliminar de la investigación, por lo que los resultados del estudio deben tomarse con cautela. Solo una pequeña proporción de los medicamentos que muestran resultados prometedores en las etapas iniciales llega al mercado como terapias.

Aunque las moscas de la fruta ofrecen ventajas significativas en las primeras pruebas debido a su simplicidad y a la capacidad de analizar compuestos rápidamente, traducir estos hallazgos en tratamientos humanos efectivos es un desafío. Las diferencias entre la biología de las moscas y la de los humanos limitan la confiabilidad de algunos resultados cuando se pasa a las fases clínicas.

A pesar de ello, los modelos de mosca siguen siendo valiosos para identificar objetivos terapéuticos en forma temprana, en particular para la detección genética de enfermedades complejas como el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.

Se predice que el costo social global de la demencia (de la cual el alzhéimer es la forma más común) aumentará a 2 billones de dólares para 2030, lo que resalta la necesidad “urgente” de desarrollar tratamientos que modifiquen la enfermedad, según los autores del estudio.

En los últimos años, ha habido un gran interés en las terapias que inhiben la agregación de las proteínas tau. Varios informes preliminares describen el potencial prometedor de numerosas moléculas pequeñas que emplean diferentes mecanismos de acción.

Hasta ahora solo un grupo de estos compuestos, conocidos como derivados del azul de metileno, se ha probado en ensayos clínicos en humanos y no ha demostrado su eficacia.

“Si bien no hay duda de que las moléculas pequeñas emplean diferentes mecanismos para reducir eficazmente la agregación de Tau, su utilidad como agentes terapéuticos es limitada porque su modo de acción es invariablemente no específico, por lo que invariablemente impactan otras proteínas y causan efectos secundarios no deseados”, escribieron los autores del estudio.