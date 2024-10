Es casi nulo el interés de los migrantes en tránsito por Aguascalientes para solicitar estatus de refugiado, informó el delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el estado, Ignacio Fraire Zúñiga, quien lo atribuye principalmente a que, durante la duración del trámite, se les impide continuar con su recorrido.

Según el funcionario federal, la respuesta a la solicitud tarda aproximadamente 30 días, tiempo en el que estrictamente deben de permanecer en Aguascalientes. En caso de que el dictamen les sea favorable, son canalizados con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), quienes les ayudan a integrarse a la sociedad.

“Son muy pocos. Cuando nosotros les ofrecemos el servicio de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ya que aquí tenemos una ventanilla, la gente no lo quiere, pues al momento de solicitarlo, mientras se espera el dictamen tienen que permanecer en Aguascalientes, entonces si lo van a hacer, lo prefieren en la frontera” declaró.

Aunado a ello, Fraire Zúñiga reportó que, a lo largo de 2024, el flujo migratorio por el estado se ha visto reducido a comparación de otros años, pues la ruta que pasa por Aguascalientes, ya es la cuarta con mayor tránsito

“Yo creo que sólo del 1 al 2 por ciento de los migrantes que transitan por aquí solicitan refugio. En los últimos meses la migración por Aguascalientes ha sido un tema muy tranquilo, muy ordinario y prácticamente no hemos tenido algún problema” concluyó.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una persona refugiada es aquella que “debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país; o que, careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él”.