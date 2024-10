Las personas que no se ajustan a los estereotipos de género pueden tener un mayor riesgo de depresión, ansiedad y baja autoestima, sugiere una nueva investigación. La conexión fue particularmente pronunciada entre los hombres jóvenes y los adolescentes.

“La inconformidad de género son comportamientos, intereses y disposiciones que se salen de las expectativas promedio sobre los rasgos típicos del sexo en la población, por ejemplo, cuando niños y hombres muestran interés en actividades estereotípicamente femeninas en promedio en comparación con otros niños y hombres”, dijo Qazi Rahman, un profesor senior del King’s College de Londres que dirigió la investigación, a Newsweek.

“Es importante estudiar estos comportamientos, ya que podrían atraer el acoso, la discriminación y la victimización de otras personas y estas experiencias podrían luego caer en una salud mental más pobre”.

En el estudio, Rahman y su equipo revisaron 1,975 estudios publicados que analizaron la relación entre la no conformidad de género y una serie de trastornos de salud mental, incluyendo ansiedad, depresión, autoestima, autolesiones y pensamientos suicidas.

“La no conformidad de género se asoció con la depresión, la ansiedad, la autoestima, la autolesión y los intentos de suicidio en nuestra investigación; un vínculo que era más fuerte en los hombres que en las mujeres”, dijo Rahman. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que los enlaces eran pequeños. La no conformidad de género explicó menos de 10 por ciento de la asociación con estos problemas”.

También vale la pena recordar que esta correlación no prueba que la no conformidad de género cause estos problemas.

SE REQUIERE MÁS AYUDA PARA EVITAR LA DEPRESIÓN ANTE LA INCONFORMIDAD DE GÉNERO

“Este análisis de la literatura existente confirma una asociación entre la psicopatología y la no conformidad entre el género y el sexo al nacer”, dijo a Newsweek David Curtis, profesor de genética, evolución y medio ambiente en el University College de Londres, que no participó en la investigación.

“Sin embargo, los datos no permiten decir cuánto de esta asociación surge de presiones sociales externas contra los factores que operan dentro del individuo”.

Los autores escribieron que estas asociaciones sugieren que hay una necesidad de más intervenciones para ayudar a mitigar estas diferencias de salud mental y mejorar el bienestar general entre aquellos que muestran una mayor inconformidad de género.

“Creo que hay cosas que podríamos hacer para ayudar a las personas a lidiar con el medioambiente y las realidades en las que vivimos”, dijo Rahman. “Por lo tanto, deberíamos pensar en cómo podrían ser las intervenciones que enseñen habilidades de afrontamiento a la no conformidad de género o a las personas LGBTTTIQ+ para que puedan hacer frente a los entornos de discriminación/estigma que encuentran”.

Sin embargo, Curtis dijo que el estudio en sí no proporcionó suficiente evidencia para apoyar estas conclusiones. “Por supuesto, uno querría tratar de mejorar el bienestar de cualquiera que informe de una mala salud mental, pero no veo que la no conformidad de género por sí sola deba tomarse como una indicación para la intervención”. N

(Publicado en cooperación con Newsweek. Published in cooperation with Newsweek)

