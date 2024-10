Claudia Sheinbaum Pardo juramentará este martes 1 de octubre como presidenta de México, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir la nación latinoamericana.

La presidenta electa juramentará ante el Congreso, convirtiéndose oficialmente en la lideresa del país de habla hispana más poblado del mundo –con 129 millones de habitantes–, antes de encabezar una celebración popular en el Zócalo, la principal plaza de Ciudad de México.

Casi cuatro meses después de su abrumadora victoria electoral, Claudia Sheinbaum, exalcaldesa de Ciudad de México, de 62 años, asumirá el cargo en presencia de numerosos dignatarios extranjeros, como el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, y la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden.

“Es tiempo de mujeres y de transformación”, ha dicho Sheinbaum en numerosas ocasiones, en un país con un pesado historial de discriminación y violencia de género, donde unas 10 mujeres son asesinadas diariamente.

Pero tener a una mujer como presidenta no es garantía de un mayor enfoque en los derechos de las mujeres, dice María Fernanda Bozmoski, subdirectora del centro Adrienne Arsht para América Latina, parte del think tank estadounidense The Atlantic Council.

“Cuando pensamos en otras mujeres líderes en la región, eso no necesariamente se traduce en que los asuntos de las mujeres sean una prioridad”, declaró a la AFP, advirtiendo que Claudia Sheinbaum enfrenta otros asuntos acuciantes como la seguridad, la energía y la política exterior.

SHEINBAUM, UNA CIENTÍFICA DE CARRERA

Científica de carrera, Claudia Sheinbaum alcanzó la victoria con la promesa de continuar con la agenda de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador, su copartidario.

El mandatario saliente dejó el palacio presidencial tras un periodo único de seis años y con una popularidad cercana a 70 por ciento, explicada principalmente por sus políticas enfocadas en ayudar a los mexicanos más desprotegidos.

Hereda a Sheinbaum el liderazgo de una nación donde los asesinatos y secuestros son cotidianos y los cárteles de la droga controlan vastas porciones del territorio.

Aunque Sheinbaum ha dicho que mantendrá la estrategia de su predecesor de emplear políticas sociales para abatir las causas de la criminalidad, algunos expertos esperan cambios en su enfoque.

“Será una versión modificada del abrazos no balazos que dependerá más de la inteligencia y que será por lo tanto más eficaz en lograr resultados”, dijo la profesora Pamela Starr, especialista en México de la Universidad del Sur de California.

Tal estrategia, aplicada por Sheinbaum cuando gobernó Ciudad de México, “fue muy exitosa en reducir el crimen”, agregó.

BUENAS RELACIONES CON EUA

Los expertos creen que Sheinbaum mantendrá buenas relaciones con quien sea que gane las elecciones estadounidenses de noviembre próximo, especialmente si es la demócrata Kamala Harris, quien también sería la primera mujer presidenta de su país.

Aunque todavía habrá “cierta tensión y fricción”, especialmente en torno a la migración, la realidad es que ambos países reconocen la importancia de la relación bilateral, dijo Bozmoski.

Claudia Sheinbaum ya ha demostrado ser “una líder fuerte” y es probable que sea “mucho más pragmática y quizás incluso menos beligerante que su predecesor”, agregó.

Este lunes 30 de septiembre, Claudia Sheinbaum presentó a México el escudo de su gobierno. En esta ocasión una joven mexicana será el emblema del Gobierno de México.

AGENDA DE CLAUDIA SHEINBAUM ESTE 1 DE OCTUBRE

Este 1 de octubre la agenda de Claudia Sheinbaum incluirá otras actividades además de su toma de protesta como la primera presidenta de México.

9:00 horas. Inicio de la sesión de toma de posesión en el Congreso de la Unión e intervención de un legislador de cada grupo parlamentario.

10:50 horas. Arribo de Sheinbaum Pardo a la Cámara de Diputados.

11:00 horas. Claudia Sheinbaum toma protesta como presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.

11:02 horas. Andrés Manuel Lopez Obrador entrega la Banda Presidencial a la presidenta del Congreso General, Ifigenia Martínez, quien a su vez la entrega a Claudia Sheinbaum Pardo.

11:03 horas. Sheinbaum sube a la tribuna para dirigir su primer mensaje a la Nación.

12:22 horas. Andrés Manuel López Obrador sale del recinto.

12:24 horas. Sheinbaum saluda al Lábaro Patrio con saludo militar. Y se retira del recinto rumbo a Palacio Nacional.

12:50 horas. Llega a Palacio Nacional e ingresa por la puerta de honor.

13:40 horas. Reunión individual con jefes de Estado en despacho presidencial.

14:57 horas. Traslado al Patio de Honor y Toma de Protesta del Gabinete Legal.

15 a 17 horas. Almuerzo con Invitados Internacionales en Salón Tesorería.

17:50 horas. Sheinbaum sale del Palacio Nacional por la Puerta de Honor al Zócalo de la Ciudad de México y saluda a la bandera.

17:52 horas. Recepción y traslado de la Presidenta Constitucional al templete principal por una Comitiva de cinco Mujeres Autoridades Indígenas y Afromexicanas.

17:55 horas. Ceremonia con los 70 pueblos indígenas y el Pueblo Afromexicano, quienes le entregarán el bastón de mando.

18:20 horas. Discurso de la Primera Presidenta de México. N

