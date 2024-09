El rapero, productor musical, empresario y diseñador de moda estadounidense Sean “Diddy” Combs ha captado la atención del público recientemente tras ser acusado de delitos como extorsión, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución.

También conocido por varios seudónimos como Puff Daddy, es uno de los pioneros más importantes en la industria del hip-hop. Fundó el sello discográfico Bad Boy Records en la década de 1990, el cual impulsó las carreras de varios artistas, incluyendo a The Notorious B.I.G. A lo largo de su carrera, Combs ha lanzado varios álbumes exitosos, incluido su primer álbum en solitario, No Way Out (1997), con el que ganó un Grammy.

Además de su trayectoria artística, es un empresario con intereses en varias industrias, entre ellas, los medios de comunicación, la moda (con su marca de ropa Sean John), el licor (Ciroc Vodka) y el entretenimiento. Sin embargo, el magnate del rap que ha caído en picado tras una oleada de demandas, fue detenido en Nueva York el pasado 16 de septiembre.

El fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, dijo en un comunicado que el arresto se debió a una acusación formal presentada de manera confidencial por su oficina.

“Esperamos revelar la acusación formal por la mañana y diremos más en ese momento”, comentó entonces sin detallar los cargos.

LAS DEMANDAS CONTRA SEAN “DIDDY”

A continuación, te presentamos los puntos más relevantes para conocer el caso de Sean “Diddy”:

Combs, de 54 años, es objeto de varias demandas civiles que lo presentan como un “depredador sexual”. Y este año agentes federales allanaron sus residencias. El rapero, que produjo a estrellas como Usher y Mariah Carey, afronta varias demandas en las que es retratado como un violento depredador sexual que somete a sus víctimas usando drogas y alcohol. A finales de 2023, la cantante Cassie denunció que Combs la sometió a más de una década de coerción a través de la fuerza física y drogas, y a una violación en 2018. La demanda se resolvió fuera de los tribunales, pero las denuncias siguieron llegando, incluida una en diciembre por parte de una mujer que acusó a Combs y a otros hombres de violarla en grupo cuando ella tenía 17 años. El artista ha negado estas conductas y su equipo legal insistió el 16 de septiembre que Combs estaba “cooperando con esta investigación” y “esperaba limpiar su nombre en la corte”. Otra mujer demandó este martes 24 de septiembre a Sean “Diddy” por supuestamente drogarla y violarla en 2001, lo que agrega un nuevo caso a la complicada situación legal del músico. De acuerdo con el documento legal consignado ante un tribunal de Nueva York este martes, la demandante tenía 25 años cuando se le llevó al estudio de Combs en Nueva York, Bad Boy Records, para una reunión. Ahí perdió la consciencia tras recibir un trago de manos del rapero y de su guardaespaldas. “Combs y Joseph Sherman, su entonces guardaespaldas, procedieron a abusarla brutalmente y a violarla. Combs la violó sin piedad, analmente y vaginalmente”, refiere la querella.

LAS EXCLUSIVAS FIESTAS BLANCAS

Junto con los cargos de tráfico sexual y de asociación ilícita, también se le inculpa a Sean “Diddy” de transportar a víctimas entre estados de Estados Unidos con el fin de prostituirlas. Los fiscales estadounidenses lo señalan de ser el jefe de una empresa criminal que obligaba a las mujeres a tener relaciones sexuales con prostitutos. Esto bajo amenaza de violencia, inseguridad económica o arruinar su reputación, en sesiones conocidas como “Freak Offs”. Cuando registraron sus mansiones en Los Ángeles y Miami se recuperaron más de 1,000 botellas de aceita para bebés y lubricantes. Otro dato que gira en torno al rapero son sus exclusivas y lujosas fiestas blancas. De acuerdo con CNN, Combs comenzó a organizar fiestas anuales en 1998 para marcar su presencia en la comunidad de los Hamptons de Nueva York. Según informes, la lista inicial de invitados tenía un máximo de 1,000 personas, y todos debían vestir completamente de blanco. A tenor de medios internacionales, durante las famosas fiestas se cometieron delitos de índole sexual. Entre los artistas que llegaron a ir destacan: Leonardo DiCaprio, Jay Z, Ashton Cutcher, Shakira, Khloé Kardashian, Ellen DeGeneres, Taylor Swift, entre otros. “Había una mezcla de lo más loca: algunos de mis muchachos de Harlem; Leonardo DiCaprio recién terminado de filmar ‘Titanic’. Tenía allí a gente de la alta sociedad y a familiares del sur. Había 200 personas sentadas aquí, simplemente disfrutando de una parrillada casera”, dijo el rapero hace años en una entrevista. Aunque no se ha confirmado nada hasta ahora, usuarios recordaron la relación entre el rapero y Justin Bieber cuando era adolescente. Mediante extraños videos y letras de canciones, creen que el cantante de canciones como “Baby” pudo haber sido abusado por Combs. N

