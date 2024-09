Con la detención de un presunto responsable, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró haber esclarecido los tres asesinatos de familiares y allegados al alcalde electo Gilberto Zárate Nieves.

“La Fiscalía de Guanajuato a través de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios logró acreditar la participación de Daniel “N”, en una serie de homicidios registrados en fechas recientes en el municipio de Comonfort”, informaron en un comunicado.

Sostuvieron que con la captura de Daniel “N”, la Fiscalía de Guanajuato esclareció los homicidios registrados en fechas recientes.

El primero es el Carlos Augusto “N” e intento de asesinato de Gilberto Zárate Limas, hijo del alcalde electo, que viajaba con la víctima, cuando fueron agredidos on armas de fuego en la localidad de Empalme Escobedo, el 02 de septiembre de 2024.

El segundo caso fue el 4 de septiembre, el ex regidor de Comonfort y futuro secretario del Ayuntamiento, Isaac Ortega Nieto, quien fue asesinado cuando viajaba en un auto compacto en compañía de familiares en la carretera a la comunidad la Presita.

El tercer asesinato en el que también habría participado Daniel N es el de el ex director de Tránsito de Comonfort y virtual director de Turismo para la administración (2024-2027), Tomás Mata. Fue el 11 de septiembre en una agresión con armas de fuego registrada en la localidad de Empalme Escobedo en el interior de una cremería de su propiedad.

La FGE señaló que un agente del Ministerio Público integró los elementos de prueba técnicos y científicos aportados por la Agencia de Investigación Criminal “y con sustento jurídico logró que un Juez vinculara a proceso penal a Daniel “N”¨ por homicidio calificado”.

Agregaron que las investigaciones se encuentran en proceso, por lo que la FGE indicó que conforme sea factible se darán a conocer más datos.

Comonfort, zona de miedo

El actual gobierno de Comonfort, encabezado por el panista Claudio Santoyo Cabello, suspendió todas las actividades de las Fiestas Patrias por la violencia que ha vivido el municipio, donde han atacado a familiares y colaboradores del presidente municipal electo.

Lo anterior motivó que el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo expresara su molestia con el edil por cancelar la ceremonia municipal del Grito de Independencia, pues aseveró que “se fue por la libre” y “le sacateó”.

“Se adelantó el alcalde. Se fue por la libre. Yo estoy muy molesto con él porque ya no nos avisó, claro que sí me ha podido desarrollar sin problema hubo saldo blanco en todos los municipios en Dolores estaba que desbordaba. Nos hubiera dicho y por supuesto no habríamos cancelado”, expresó el gobernador sobre la cancelación.

“¿Qué mensaje da esto?”, se le cuestionó. “Pues el alcalde le sacateó, muy mal. Nos debió haber hablado”, respondió.

Incluso, cuestionado sobre si habría algún reforzamiento de seguridad por parte del Estado, derivado de los recientes asesinatos, el gobernador únicamente ratificó que la fuerzas federales tomaron el control de la policía municipal, por lo que ya es un tema “que trae el ejército”.