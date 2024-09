Sólo con un soborno de 30 mil pesos el periodista José Luis Flores Villagómez, director del periódico digital, “Diario Digital de Guanajuato”, asegura que logró ser liberado de la detención injustificada de la que denuncia fue objeto por parte de Agentes de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General del Estado (FGE), instancia que lo acusó de portar armas y droga, justo después de haber cubierto un evento oficial.

El comunicador señaló que él único motivo de la agresión, podría estar relacionada a un tema político pues los agentes llegaron preguntando por su esposa, misma que venía de trabajar en la campaña municipal de Morena. Sin embargo, no podría confirmarlo. Fue una situación completamente atípica, dijo, ya que se irrumpió en su domicilio y no una detención en la vía pública como se afirmó oficialmente.

La FGE afirmó que fue detenido por haberle detectado cartuchos de diversos calibre y supuesta droga, pero la familia desmintió la versión, pues señalaron que los agentes allanaron su domicilio, golpearon y detuvieron arbitrariamente al periodista que estuvo dos días incomunicado.

“Yo andaba cubriendo una información oficial de Presidencia Municipal. La entrega de una calle pavimentada, posteriormente de esa calle en la comunidad de Uribe le hicimos una entrevista aparte al presidente municipal tocando el tema de las fiestas patrias” declaró.

Recordó que se retiró de ese lugar a la 1:48 de la tarde. De la comunidad de Uribe a su casa hizo de 10 o 15 minutos para llegar.

“En cuanto ingresó a un área de la casa, de repente escuchó un balazo sí, un balazo y mucho golpeteo como trozando puertas. De alguna manera prácticamente lo hice yo casi estaba en el área del baño y de ahí, pues me dicen que levante las manos yo inclusive iba apenas a subir una información que le habían mandado. Me levantan las manos, me piden el celular y me sacan a otra área” describió.

En la cocina de su casa, asegura que lo empezaron a golpear y a cuestionarle “dónde estaban las armas”.

“Yo le digo ‘yo no tengo armas. Yo me dedico al periodismo, sí, y dije que yo no tengo ningún arma. Sí, no, que las armas y me empezaron a decir muchas cosas y querían que dijeran que no estaban las armas y que las armas y que quieren más” narró.

En eso comenzaron a preguntar por su esposa, pero “ella se fue por un asunto médico de sus papás y los nietos le dije, pero no sé dónde está esa abuela o algo así”.

Posteriormente, con un marro que tenían disponible en casa como herramienta, aseguró que los agentes forzaron las puertas supuestamente buscando armas largas.

En un comunicado la FGE consignó que lo encontraron caminando en la carretera Salvatierra Celaya cerca de lo que es la colonia Santa Anita, aunque el periodista señaló que no es verdad.

“Terminó toda revolcada (la casa), yo de hecho me estoy quedando en casa de un familiar ahorita ahorita de momento porque después de todo ese asunto me llevaron como a la Fiscalía como a las que serían casi cerca de las 3 de la tarde”.

Más tarde narró que lo tuvieron bajo acoso haciéndole preguntas “que las armas que tienes, tu patrón y qué cosas es elegir a mi único patrón…. yo también tenía que defenderme, mi único patrón en todo caso sería el presidente municipal porque yo hago trabajos de publicidad”.

“Pues yo tengo en esto del periodismo mínimo treinta y tantos años trabajando en diferentes empresas y ya pues ahora sí que estamos trabajando, también trabajé con la bandera, una página de varios municipios del estado y esa página pues la cerró el dueño y pues ahora sí que también iniciamos también nuestra cuenta en Diario Digital desde hace seis años”.

Los agentes de la AIC lo entregaron al Ministerio Público Federal, donde supuestamente pagó el soborno para poder salir libre.

“Todos ahí tienen que soltar algo para que de alguna forma lo dejen salir (…) yo todavía de aquí de en cuanto salgo yo todavía tengo un proceso. Estoy libre bajo palabra y bajo eso qué le pediría a la Fiscalía y sobre todo, pues no sé si ya tuvo atención” dijo.

Incluso, comentó que se acreditó el arraigo del Ministerio Público Federal.

“Fueron a preguntar a qué Salvatierra que sí efectivamente yo vivía ahí sí, ya por ahí sacaron algunos testigos con algunos vecinos y les dijeron que sí efectivamente yo vi ahí por ahí un agente de la Policía Federal pues de la Fiscalía General de la República también dice que se entrevistó con un vecino al lado”.

José Luis Flores pidió a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo que se tenga mucho cuidado con los agentes ministeriales debido al mal trabajo que han realizado.

“Sí están tratando de buscar, no sé si chivos expiatorios o justificar su trabajo, porque de alguna manera a mí me ya cuando me tenían esposado todavía en la Fiscalía y todo eso todo eso me dijo un agente: ‘oye, disculpa es que estamos haciendo nuestro trabajo’”.

Por lo pronto, aún espera poder estructurar su defensa legal para deslindarse de estos delitos que asegura son infundados, ya sea por parte del Consejo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos como de organizaciones civiles como Reporteros Sin Fronteras que ya hizo contacto con él.