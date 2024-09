DE TIEMPO Y CIRCUNSTANCIAS

México acaba de celebrar su independencia de España, por un lado, y por el otro, estamos lamentando que nos acaba de atrapar la dictadura y una nueva crisis . La población está dividida en dos sectores: uno no se ha percatado aún de lo que se perdió; el otro se duele de que se acabó la democracia . Vale la pena hacer un recuento de cómo llegamos hasta aquí. No olvidemos que el pasado es un espejo cuyo reflejo proyecta el porvenir.

Así nació el Imperio Mexicano . Este arrancó con una infraestructura desarticulada e ineficiente y se fue a la quiebra. Al acabarse el Imperio, la junta de gobierno se decantó por la democracia deseando implementar un sistema que no conocían. Así, combinando la ignorancia con la ilusión, armaron un híbrido entre democracia y monarquía , en el que el presidente en turno era un monarca temporal que cuando le venía en gana se saltaba la ley a la torera.

ESTADOS UNIDOS AYUDÓ A CORRER A MAXIMILIANO

Los estadounidenses tenían, entre ceja y oreja, la idea de que América era para los americanos y no para los europeos, de modo que pusieron soldados, armas, estrategia y dinero para sacar a Maximiliano y reinstalar a Juárez en el poder.

El poder le gustó a Juárez y el frenesí reeleccionista se apoderó de él. Sus reelecciones, claro, no les hacían gracia a los otros aspirantes a la presidencia, entre los cuales estaba Porfirio Díaz, quien comenzó a buscar la silla por el conocido método del golpe de Estado y quiso dar varios, pero nomás no le cuajaron. Luego a Juárez se le ocurrió morirse y dejó la silla vacía. Así, por fin Díaz dio el golpe de Estado que sí cuajó y llegó a la presidencia. Luego convocó a las consabidas elecciones amañadas y se convirtió en presidente legítimo con un lema que todavía resuena: “Sufragio efectivo, no reelección”.