El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, expresó su molestia con el alcalde panista de Comonfort, Claudio Santoyo Cabello, por cancelar la ceremonia municipal del Grito de Independencia, pues aseveró que “se fue por la libre” y “le zacateó”.

La descalificación de Rodríguez Vallejo contra la decisión del Ayuntamiento de Comonfort anunciada desde el viernes 13 de septiembre, surge a pesar de que un día antes él mismo informó que el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional tomaron el control de la seguridad pública del municipio.

El contexto de violencia que vive Comonfort ha incluido un asedio del crimen organizado contra el círculo cercano del alcalde electo de Morena Gilberto Zárate. El ultimo caso fue el martes 11 de septiembre con el asesinato de Tomas Mata, quien se perfilaba como el próximo director de Turismo; una semana antes ejecutaron a Isacc Ortega Nieto quien sería el secretario del Ayuntamiento.

“Se adelantó el alcalde. Se fue por la libre. Yo estoy es muy molesto con él porque ya no nos avisó, claro que sí me ha podido desarrollar sin problema hubo saldo blanco en todos los municipios en Dolores estaba que desbordaba. Nos hubiera dicho y por supuesto no habríamos cancelado”, expresó el gobernador sobre la cancelación.

“¿Qué mensaje da esto?”, se le cuestionó. “Pues el alcalde le zacateó, muy mal. Nos debió a haber hablado”, respondió.

Incluso, cuestionado sobre si habría algún reforzamiento de seguridad por parte del Estado, derivado de los recientes asesinatos, el gobernador únicamente ratificó que la fuerzas federales tomaron el control de la policía municipal, por lo que ya es un tema “que trae el ejército”.

Masacre en Yuriria

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo dijo esperar detenciones en el corto plazo de los responsables de la masacre ocurrida en el municipio de Yuriria ayer lunes 16 de septiembre, pues sostuvo que la Fiscalía General del Estado a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre ya tiene una línea de investigación muy clara.

Fue en la comunidad de la Tinaja del Coyote donde hombres armados dispararon contra un grupo de personas reunidas en el Jardín Principal de la localidad; asesinaron a cinco y dos más quedaron heridas de gravedad. La zona fue resguardada por el Ejército Mexicano, la Policía Municipal y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado pero no se logró ubicar a los agresores.

“La fiscalía tiene una línea de investigación muy clara y yo espero que en los próximos horas, días existen ya detenidos de este hecho porque tenemos ahí ya claridad”.

Al preguntarle su postura por los 16 mil homicidios aproximados con los que cerrar su sexenio, Rodrúguez Vallejo advirtió que es un tema muy complejo aunque hubo una reducción de este delito o de haber detenido líderes criminales.

“Es una una tarea inacabada, tenemos que seguir trabajando los guanajuatenses por el salvar este país… no es no es nada diferente al resto del país, lamentablemente. Tampoco es justificación, pero tenemos que seguir fortaleciendo instituciones”, agregó.