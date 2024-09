Con el objetivo de compartir estrategias eficaces de atención y formar vínculos institucionales, León fue sede de la cuarta Reunión de Instancias Municipales de Atención a las Mujeres.

La titular del Instituto Municipal de las Mujeres de León (IMMujeres León), Mónica Maciel Méndez, resaltó que el trabajo de campo en colonias y comunidades ha permitido conocer el contexto actual que viven las mujeres, detectando sus necesidades y Casa Leonesa para las Mujeres ha sido la respuesta a algunas de las necesidades encontradas.

Por su parte, Susana Cortés Hernández, Coordinadora de Casas de Transición del IMMujeres León señaló que Casa Leonesa para las Mujeres fue inaugurada en junio de 2023, el cuál es un espacio de alojamiento temporal que brinda protección y atención integral e inmediata a mujeres, sus hijas e hijos en situación de vulnerabilidad, todo ello desde una perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.

“La atención brindada ha contribuido al fortalecimiento del proyecto de vida y autonomía de las mujeres, así como en la prevención de situaciones de violencia y otras condiciones de vulnerabilidad”, señaló.

Expuso que la población objetivo son mujeres de entre los 18 a 65 años que no cuentan con una fuente de ingresos, un lugar donde habitar y que no estén en situación de violencia o riesgo extremo. También fue pensada para aquellas mujeres que están de forma transitoria en nuestro municipio y no cuentan con redes de apoyo.

El periodo de estancia es de 90 días, sin embargo, la permanencia se determina conforme a la necesidad de cada uno de los casos y la disponibilidad de los espacios. Está ubicada en Calle Realeza número 324 de la colonia Real Providencia, cuenta con ocho habitaciones y áreas comunes: cocina, baños, sala de tv y cuarto para actividades de niñas y niños.

Los servicios que se brindan son hospedaje, alimentación, canalización para atención de la salud, vinculación y acompañamiento para capacitación y búsqueda de empleo así como atención integral y seguimiento en trabajo social, psicología y jurídica, también se cuenta con actividades lúdicas para las infancias y adolescencias.

Anabel Pulido López, Directora del Instituto para las Mujeres Guanajuatenses (IMUG) agradeció el trabajo realizado por las instancias de atención a las Mujeres durante los últimos 3 años, lo cual ha contribuido a generar políticas públicas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.

Al finalizar la reunión las titulares de los Institutos Municipales de las Mujeres, acudieron a Casa Leonesa para las Mujeres e hicieron un recorrido por lugares emblemáticos de la ciudad.