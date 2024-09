Fernando Alférez Barbosa, quién será el próximo coordinador del grupo parlamentario de MORENA en la siguiente legislatura, aseguró que la primera iniciativa que propondrá será en torno a la reducción salarial de los diputados, así como una propuesta para procurar medidas que fomenten la transparencia legislativa. Esto lo declaró en rueda de prensa en donde también estuvo presente Rodrigo Iván González Mireles, quien ocupará la vicecoordinación del grupo.

“Hoy hacemos el compromiso público de que la primera iniciativa de este grupo parlamentario, tiene que ver con la reducción de los salarios. No sabemos cuánto ganan. No sabemos que se reparte. Lo importante es transparentar la actividad legislativa. Nos dicen qué pasa con que suban las sesiones. No, queremos que el pueblo acuda a las sesiones” mencionó el diputado electo, quien se postuló por la cuota de discapacidad.

Actualmente, y según los datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, los diputados hidrocálidos perciben un salario mensual de 76 mil pesos netos.

Respecto a la designación de comisiones, cabe resaltar que hay algunas que sobresalen por su papel en próximas votaciones de coyuntura: en los siguientes meses los nuevos integrantes del Congreso tendrán que elegir a un nuevo fiscal, a un nuevo titular del Órgano de Fiscalización e incluso muy probablemente discutir la reforma judicial.

“Me podrían dar la Comisión de Asuntos sin importancia, y la aceptaría. Yo creo que en esa actitud de trabajo tenemos que involucrarnos a todas las comisiones: no esas que se sacaron de la manga. Yo creo que hay interés de incorporarnos a las comisiones para debatir” mencionó Alférez Barbosa.

Días antes, el aún diputado panista Maximiliano Ramírez, adelantó algunos de los temas prioritarios para la siguiente legislatura. También mencionó que es importante tener a diputados que cuenten con “el perfil y la experiencia” necesarios.

“Hay algunas comisiones importantísimas. Que tendrán que tener a diputados no sólo tengan la experiencia, sino que cuenten con el perfil. A la comisión de justicia le tocará el tema de la reforma judicial. A la comisión de transparencia, la renovación del OSFAGS. La designación del fiscal…” detalló tras la última sesión de comisiones.

“Las sesiones son públicas, siempre han sido públicas. Incluso a través de las redes. Las actas, todo. En la última sesión es que un grupo de un partido político violentó a varios diputados. Y se tomaron medidas de seguridad” aseguró tras la última sesión legislativa, en la que decenas de policías estatales impidieron el acceso al recinto.