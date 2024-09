El senador del Partido Acción Nacional (PAN) por Aguascalientes, Antonio Martín del Campo, advirtió que los legisladores opositores a la reforma judicial corren el riesgo de sufrir presiones o represalias antes de la votación, ya que la ausencia de solo uno de ellos en la sesión es suficiente para aprobar la iniciativa.

Ante tal panorama, los senadores del PAN han preparado los documentos necesarios para que sus suplentes puedan asistir a la sesión en su lugar frente a cualquier eventualidad. Esta medida se toma como precaución para asegurarse de que la ausencia de uno de los senadores no afecte la votación sobre la reforma judicial, a la que el partido se opone.

“No me quiero suicidar; si mañana o pasado dicen que Toño se suicidó, no es cierto. Ya tenemos el oficio de nuestra licencia en caso de una eventualidad, que ojalá que no suceda. Decirles que va a estar mi suplente Javier Luévano en la sesión. Lo que sea que nos pueda pasar, que Dios no lo quiera, ya tenemos listo nuestro oficio de licencia” declaró.