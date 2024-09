Cientos de personas asistieron a la manifestación convocada por estudiantes de la licenciatura en Derecho de diversas universidades de Aguascalientes, quienes se pronunciaron en contra de la reforma al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador, la cual es acusada de atentar contra la autonomía del Poder Judicial.

Héctor Bernal, presidente de la sociedad de alumnos de la carrera de derecho en la Universidad Panamericana (UP), reconoció la necesidad de una reforma que fortalezca el ejercicio de la justicia en México, sin embargo, descartó que vulnerar la independencia judicial sea el camino correcto.

“No buscamos que no haya una reforma, sabemos que existen muchas deficiencias y problemas, pero buscamos una reforma que sea apegada a derecho y cumpla con la independencia judicial, nuestra intención es hacerles saber al Congreso y al Poder Ejecutivo que los estudiantes no estamos conformes y que no nos están manipulando los maestros” declaró.