Salmón y tacos de lechuga forman parte del menú de Tesha Martínez en la “Guancha”, primer proyecto de vivienda comunitaria para mexicanos de la tercera edad recelosos de los asilos y que defienden su independencia.

Profesora jubilada de 65 años, Martínez y su esposo Francisco Vigil, de 61, cambiaron su casa en la agitada Ciudad de México (CDMX) por esta comunidad en Malinalco, apacible municipio turístico a unos 100 kilómetros de la capital en el Estado de México.

En un terreno circundado por bosques y montañas, esta pareja y otros 28 adultos mayores han construido hasta ahora seis casas con el dinero de sus jubilaciones y ahorros. Seis ya viven en el lugar, donde se proyecta edificar otras nueve viviendas, mientras los demás van y vienen, aunque el propósito es quedarse allí por el resto de sus días.

“En mi vida laboral di y me entregué porque recibía un sueldo (…), ahorita es diferente porque es colaborar y he aprendido que dar es mucho más satisfactorio de lo que yo me podría haber imaginado”, dice Vigil, extrabajador de la industria automotriz, sobre el espíritu del “cohousing”, modelo de vivienda colaborativa surgido en Dinamarca.