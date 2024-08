Al 30 de agosto de 2024, en Aguascalientes, 424 personas siguen desaparecidas y no localizadas. De este total, se desglosa que el 73.35% son hombres (311 casos), el 26.42% son mujeres (112 casos) y el 0.24% corresponde a casos con género indeterminado (1 caso).

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, colectivos y familiares de personas desaparecidas llevaron a cabo una movilización frente a la Fiscalía General del Estado (FGE), exigiendo justicia para las víctimas y denunciando la falta de acciones y resultados por parte del área especializada en desapariciones de personas.

Mariana Ávila Montejano, presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), denuncia omisiones por parte de la Fiscalía en el registro de víctimas, falta de comunicación con las familias y personas involucradas, revictimización y criminalización de las personas desaparecidas, así como otras violaciones a los derechos humanos.

Además, la activista criticó que no se respeten los protocolos establecidos para la emisión de fichas de búsqueda, ya que, a pesar de que deben ser liberadas y difundidas de inmediato, frecuentemente se ven obstaculizadas por requisitos innecesarios y obsoletos.

“Al momento que el familiar o conocido desaparece, no deberían pasar ni 48h ni 24 horas, pero hoy a las familias les dicen que tienen que esperar si no se presume un hecho delictivo. A la autoridad es a quien le corresponde investigar si hay un delito o no, no a las familias, se debe comenzar la investigación de manera inmediata” subrayó.