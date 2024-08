Nombrar a otros es considerado una señal de cognición muy avanzada en animales sociales, observada anteriormente solo en humanos, delfines y elefantes africanos. Los monos tití se han sumado ahora a este club exclusivo, según un nuevo estudio.

Los diminutos primates utilizan llamadas fuertes y agudas para asignarse “etiquetas vocales” entre sí, como se muestra en la investigación realizada por un equipo de la Universidad Hebrea de Jerusalén y publicado en la revista Science este jueves 29 de agosto.

“Estamos muy interesados en el comportamiento social porque creemos que es lo que llevó esencialmente a los humanos a ser tan especiales en comparación con otros animales. No corremos rápido, no volamos, no sobresalimos en nada más que en ser sociales”, comentó el autor principal del trabajo, David Omer.