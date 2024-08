La reforma a los artículos 101, 102, 103 y 196 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes y la creación de la Ley para la Protección de la Vida aprobadas este 28 de agosto, con las que se limita y criminaliza el aborto en el estado, no contaron con asesoría de especialistas de salud, al menos no del gobierno estatal.

Rubén Galaviz Tristán, director del Instituto de Salud del Estado (ISSEA), afirmó desconocer la iniciativa que se presentó en el Congreso, afirmando que ellos seguirán practicando el procedimiento según lo dispuesto en la ley hasta que se les notifique lo contrario.

“Desconozco lo que trabajó el Congreso, no nos pidieron opinión ni asesoría. Al sector salud no le hicieron consulta de nada antes, durante o después del desarrollo de la iniciativa en cuestión. No tenemos conocimiento, y hasta que se nos notifique, seguiremos atendiendo conforme a la disposición federal” reconoció el médico.