De las 660 fosas detectadas en Guanajuato desde 2009 a la fecha, al menos 525 han sido detectadas en los últimos cuatro años, lo que evidencia el impacto que tuvo el surgimiento de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, que de dos existentes en 2020 actualmente ya suman al menos 25 agrupaciones de familias.

Así lo destacaron el investigador y catedrático, Fabrizio Lorusso y la estudiante Regina Villaseñor Minutti, ambos de la Universidad Iberoamericana de León, en el “Informe sobre la situación de desaparecidos, fosas clandestinas y fosas comunes de 2009 a junio de 2024” en el que dieron cuenta de 1 mil 245 cuerpos rescatados en los últimos 15 años en la entidad.

Ante ese panorama, secundaron la petición de colectivos y organizaciones que acompañan a familias de desaparecidos, de la creación de un Registro Estatal de Personas Desaparecidas como mandata la Ley General, así como la creación de un Instituto de Ciencias Forenses con autonomía con una mesa forense de identificación.

Para este trabajo académico, sistematizaron la información de década y media proveniente de cinco fuentes diferentes para crear un mapa de fosas, como la Fiscalía General de Justicia, Comisión Nacional de Búsqueda, notas de prensa, hallazgos de la brigada independiente del colectivo Hasta Encontrarte y de la brigada del colectivo Una Luz en Mi Camino.

Por otro lado, el panteón forense de la Fiscalía General del Estado (FGE) resguarda 929 cuerpos o restos humanos y 22 identificados pero no reclamados, sin embargo, detectaron incongruencias en estos datos respecto a de los 46 municipios, pues se reportaron 838 cuerpos en fosas comunes de panteones, pero la FGE reportó 825 en 2023 y 376 en 2024.

Además, de los mil 245 cuerpos que han sido rescatados, la FGE no ha transparentado cuantos se han identificado, en particular los casos de personas desaparecidas de antes del 2020, pues la estadística oficial inició ese año ignorando todo lo anterior. Por ello, aunque se informa que han identificado mil cuerpos, no especifica si fueron de desaparecidos o de algún otro delito.

Al final, Fabrizio Lorusso recordó que en Guanajuato hay actualmente 4 mil 621 desaparecidos concentrados en los municipios de Celaya, Irapuato, León, Villagrán y Pénjamo. Sin embargo, los cinco municipios que concentran este fenómeno por una tasa de cada 100 mil habitantes son: Villagrán, Cuerámaro, Juventino Rosas, Uriangato y Apaseo El Alto.