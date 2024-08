Para el alcalde electo de Celaya, Juan Miguel Ramírez, es sumamente sospechoso que en los últimos tres días se haya desatado la violencia con la presencia de la Guardia Nacional resguardando la seguridad, mientras se realiza la revisión de armas a la policía municipal.

Puntualizó que quien gobierna en este momento Celaya es el panista Javier Mendoza Márquez, por lo que él está ocupado en vislumbrar los perfiles que podrían ocupar próximamente la secretaría de seguridad ciudadana.

Más de 25 personas han sido asesinadas en los siete días que el Ejército y la Guardia Nacional llevan realizando el operativo de revisión del estado de fuerza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Celaya, el cual ha implicado la suspensión de operaciones en campo de la policía municipal, a excepción de su división turística que labora sin armas de fuego.

“Todo esto parece muy sospechoso. Algo pasa, pero no es normal que pase. Habrá que analizar los que están en este momento porque sucede esto”, cuestionó.

Afirmó que él mismo preguntó la naturaleza de la intervención de las corporaciones federales en Celaya y se le indicó que están coadyuvando pero no para desempeñar las funciones de la policía.

“Pero todavía no cumplen con sus funciones y todos nosotros esperemos que se arregle rápido la revisión de las armas de los policías, que salgan y que le den mayores fuerzas a la Guardia Nacional y a los soldados”.

Recalcó que todavía no puede tomar ninguna decisión al ser el alcalde electo, al ser cuestionado sobre posibles perfiles para encabezar la SSC de Celaya y si las corporaciones federales le asesoran.

“Mientras ellos no tomen y no sean designados y acumulen a los mandos de abajo no pueden hacernos propuestas, pero ellos también les vamos a permitir que nos hagan propuestas y también lo vamos a hacer con la gobernadora. Entre todos vamos a sacar al secretario de seguridad” señaló.