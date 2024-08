Será a través de un decreto presidencial que, durante la próxima administración del Gobierno de México, Aguascalientes y todos los estados que aún no se han adherido al IMSS Bienestar se sumen a este sistema de salud universal, adelantó el secretario de salud estatal, Rubén Galaviz Tristán.

Según el médico, se ha insistido a la federación sobre la posibilidad de que sea el Instituto de Salud del Estado (ISSEA) quien mantenga el control sobre sus hospitales, sin embargo, aún no conoce con certeza la normativa a implementarse en caso de concretarse vía decreto.

“Finalmente vamos a terminar el próximo año por decreto todos los estados en el IMSS Bienestar, aunque no queramos. No nos han dicho cómo va a estar la política, estamos en incertidumbre. Nosotros hemos pedido que de ser vía decreto, sea parcial, pero no nos han dicho aún cómo se van a manejar” declaró.