El gobernador acusa uso político de la alerta de género

El gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo pidió que se haga un análisis serio para decretar la Alerta de Género en Guanajuato, pues dicho instrumento se ha utilizado con “sesgo político”.

A más de un año de que se iniciara la revisión de la solicitud para la Alerta de Género en Guanajuato, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, aún no hay dictamen.

Tan sólo en el último semestre, nuevamente Guanajuato encabezó en el país el primer lugar de asesinatos de mujeres al registrar 202 casos mientras que únicamente reportó 11 feminicidios en el mismo periodo.

Ante esto, el gobernador aseguró que no han fallado los protocolos de atención, pero que sí están siguiendo las recomendaciones de la Conavim para hacer lo mejor para las mujeres.

“Lamentablemente a la Alerta de Género se le ha dado mucho uso político y yo lo que he dicho es que no me preocupa la Alerta sino que sigan los casos de mujeres desaparecidas y fallecidas”.

Señaló que es necesario tener mejores protocolos de atención. La Alerta y los llamados que haga la Federación para beneficio de las mujeres se acatarán sin problema.

“Eso a mi no me cuesta aceptarla, esto siempre y cuando sea para ayudar a las mujeres. Lo malo es que se le da un sesgo político, pero nosotros trabajamos y estamos haciendo todo lo que nos piden”.

Afirmó que las observaciones emitidas por la Conavim se están siguiendo.

“También no es de solicitarla de a gratis sino que existan los elementos y eso es un análisis serio, no para decretar o no, sino que no existan más mujeres desaparecidas y muertas”, apuntó.