El presidente del Consejo Directivo del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA), Javier Buenrostro Gándara, aseguró que no necesitan hacer uso de una Asociación Público Privada (APP) para optimizar su operación, pues actualmente el organismo funciona con autosuficiencia.

Según el empresario, el carácter ciudadano de MIAA es el principal motivo para no hacer uso de este esquema, ya que se trabaja de forma de que toda ganancia obtenida es reinvertida en beneficio de la ciudadanía.

“Nosotros somos un organismo público municipal descentralizado con carácter ciudadano, no necesitamos una APP para operar, somos autosuficientes. Todos los remanentes no son utilidades, son utilizados para beneficio de los ciudadanos, todo se reinvierte y se utiliza, no hay utilidad; una APP, por ejemplo, sí tiene utilidades” declaró.