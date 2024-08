Carlos Zamarripa Aguirre negó que alguien le haya pedido su renuncia como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guanajuato, sin embargo, confirmó que está en sus planes dejar esta entidad autónoma “de acuerdo a los tiempos”.

En una rápida entrevista realizada al terminar la toma de posesión del nuevo Arzobispo de la Diócesis de León, Jaime Calderón Calderón, el fiscal guanajuatense también se mostró distante de la propuesta de reforma constitucional para retirar el requisito de nacimiento y residencia en Guanajuato, al perfil requerido para encabezar la FGE.

“A mi no me han pedido nada”, aseveró al cuestionar directamente si ya le han pedido su renuncia, dado que desde la etapa de campaña, la hoy virtual gobernadora, Libia Dennise García Muñoz Ledo, prometió que Zamarripa Aguirre no continuaría como fiscal en su gobierno.

De hecho, una semana después de ese anuncio, el fiscal solicitó la modificación al reglamento interno de la FGE para garantizar una pensión para todos sus trabajadores que se jubilen con 30 años de antigüedad, como es su caso, o bien, beneficios para aquellos que tengan al menos 15 años en la misma entidad. Todo quedó plasmado en el Periódico Oficial del Estado el 1 de abril de este año.

“Yo he hecho planes de acuerdo a los tiempos. Pero vivo al día y como siempre lo he dicho: nadie, absolutamente nadie tiene la vida segura, mucho menos una situación de estas. Pero nosotros seguimos trabajando todos los días y todos los días hay resultados”, señaló a la prensa que le insistió en una entrevista.

También se le cuestionó si recomendaría algún perfil para quedarse en su cargo y sólo contestó: “en su momento”.

Por otro lado, se le pidió su opinión sobre la reforma que la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato presentó para modificar el perfil del titular de la FGE y retirar el requisito de haber nacido y tener una residencia mínima de 5 años en el estado.

“Siempre nos hemos mantenido muy respetuosos del trabajo legislativo y en caso de que se concrete, pues se tendrá que cumplir”, afirmó al respecto, para luego negarse a profundizar en el tema.

Actualmente esa reforma ya has sido presentada y respaldada por la representación del PAN, PRI, PVEM y MC, pues el coordinador de Morena, David Martínez Mendizabal, se negó a firmarla.